Ghế massage Fuji: Chinh phục niềm tin người tiêu dùng bằng sự tận tâm và uy tín

(VTC News) -

Công nghệ được song hành với sự tận tâm

Fuji khẳng định vị thế thương hiệu qua triết lý lấy người dùng làm trung tâm, nơi những đột phá công nghệ luôn song hành cùng sự thấu hiểu tận tâm.

Công nghệ massage Fuji Touch Premium

Được đánh giá là một bước tiến vượt bậc, Fuji Touch Premium mang lại trải nghiệm mô phỏng bàn tay chuyên gia chân thực và vượt trội hơn hẳn các thế hệ trước.

Hệ thống này có khả năng di chuyển linh hoạt trong không gian 3 chiều, kết hợp cùng khả năng điều chỉnh thông minh về cường độ, nhịp điệu và độ ôm sát cơ thể. Mọi kỹ thuật chuyên sâu như xoa bóp, đấm, day, miết được thực hiện chính xác tại các huyệt đạo, mang lại hiệu quả trị liệu tương đương dịch vụ Spa cao cấp.

Công nghệ cảm biến Fuji Sensor

Công nghệ Fuji Sensor là hệ thống cảm biến thông minh, giúp ghế massage tự động nhận diện và phân tích chính xác cấu trúc cơ thể người dùng. Dữ liệu này được xử lý thành bản đồ cơ thể 3D cá nhân hóa, từ đó điều chỉnh vị trí, phạm vi và lực tác động của con lăn, đảm bảo liệu trình massage phù hợp hoàn hảo với từng vóc dáng.

Công nghệ làm ấm Healtech

Công nghệ Healtech của Fuji sử dụng sợi carbon phát tia hồng ngoại xa, thẩm thấu sâu 1-3mm vào mô mềm. Nhiệt nội sinh giúp giãn mạch, tăng cường tuần hoàn và đào thải độc tố, hỗ trợ trị liệu đau mãn tính và cơ xơ cứng hiệu quả vượt trội so với nhiệt hồng ngoại thông thường.

Công nghệ massage chân Legtech 4-in-1

Ghế massage Fuji nổi bật với công nghệ massage chân chuyên biệt, sử dụng hệ thống con lăn hiện đại ở lòng bàn chân để thực hiện các động tác day, ấn huyệt sâu, kết hợp cùng hệ thống túi khí ôm trọn bắp chân, mắt cá và mu bàn chân. Sự kết hợp này giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm sưng phù và mệt mỏi. Cùng với nhiệt hồng ngoại, hệ thống giúp giãn cơ và làm ấm, tối ưu hiệu quả trị liệu và phục hồi năng lượng cho đôi chân.

Ba cấp độ massage không trọng lực Zero Gravity

Chế độ massage không trọng lực Zero Gravity trên ghế massage Fuji được thiết kế với 3 cấp độ tùy chỉnh linh hoạt: ngả vừa, ngả sâu và ngả thẳng hoàn toàn, giúp giải phóng áp lực cột sống, mang lại trạng thái thư giãn tuyệt đối và trải nghiệm êm ái như giường nằm.

Khẳng định uy tín bằng sự minh bạch về nguồn gốc

Trong bối cảnh thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe còn thiếu minh bạch về xuất xứ, Fuji chọn cách chinh phục khách hàng bằng chiến lược kinh doanh liêm chính, nhất quán về nguồn cung ứng. Thương hiệu khẳng định rõ ràng: các dòng ghế massage Fuji được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc - quốc gia vốn được mệnh danh là 'công xưởng công nghệ' hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị chăm sóc sức khỏe.

Chính sách bảo hành và hậu mãi chuyên nghiệp

Với Fuji, bên cạnh chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi tận tâm đóng vai trò là yếu tố then chốt tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững để giữ chân khách hàng.

Chế độ bảo hành dài hạn: Với chế độ bảo hành lên đến 6 năm, Fuji như ngầm khẳng định về độ bền bỉ của sản phẩm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với khách hàng.

Vận hành không gián đoạn: Mọi yêu cầu kỹ thuật đều được đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm tiếp nhận và xử lý 24/7. Loại bỏ hoàn toàn nỗi lo về việc gián đoạn quá trình sử dụng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm luôn duy trì tính liên tục và chất lượng vận hành tối ưu trong suốt vòng đời sử dụng.

Để đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng, quý khách hàng có thể lựa chọn một trong các hình thức là, trực tiếp đến hệ thống showroom Fuji trên toàn quốc, liên hệ qua số hotline 1800 1132 hoặc truy cập website chính thức của Fuji: https://fujihealthcare.vn/.