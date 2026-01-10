Gần 900 học sinh Côn Đảo tiếp cận kiến thức AI qua học liệu số

(VTC News) -

Đây là hoạt động khởi đầu cho chương trình đưa học liệu AI đến học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên.

Bộ học liệu thuộc chương trình đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo dành cho thanh thiếu niên, nằm trong khuôn khổ sáng kiến “AI Ready ASEAN” do Quỹ ASEAN triển khai tại 10 quốc gia Đông Nam Á.

Sáng kiến hướng tới mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng về AI cho người dân khu vực ASEAN, qua đó nâng cao khả năng thích ứng và tham gia vào nền kinh tế số.

Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện Phòng Văn hoá - Xã hội đặc khu Côn Đảo, đại diện trường nhận bộ học liệu.

Cụ thể, bộ học liệu gồm 12 video học tập được FPT chuyển đổi từ nội dung đào tạo gốc sang hình thức video nhằm tăng tính trực quan và khả năng tiếp cận.

Thông qua các học liệu này, học sinh được trang bị kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo, nhận thức đúng về AI và các ứng dụng trong học tập, định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng thời hình thành kỹ năng sử dụng AI một cách có trách nhiệm, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và pháp lý.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Phi Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Đặc khu Côn Đảo, cho rằng việc đưa học liệu AI được video hóa đến với học sinh địa phương có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức mới và từng bước hình thành kỹ năng số.

Là một trong những học sinh được tiếp cận học liệu, em Hà Phương, học sinh lớp 8E, Trường THCS Lê Hồng Phong, chia sẻ việc học tập thông qua video giúp em dễ hiểu hơn về trí tuệ nhân tạo, đồng thời tạo thêm động lực tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho tương lai, đặc biệt là những nội dung liên quan đến trách nhiệm và đạo đức khi sử dụng AI.

Bên cạnh hoạt động trao tặng học liệu, học sinh hai trường trên địa bàn Côn Đảo còn được giới thiệu và làm quen với một số khái niệm công nghệ cơ bản, từng bước hình thành tư duy số và nâng cao nhận thức về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong học tập và đời sống.

Nội dung được thiết kế phù hợp với lứa tuổi học sinh phổ thông, góp phần khơi dậy hứng thú học tập và khả năng tự học trong môi trường số.

Hoạt động này giúp lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên bằng tri thức của thế hệ trẻ, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập.

Học sinh Côn Đảo hào hứng khi được chia sẻ về kiến thức công nghệ và nhận bộ học liệu.

Thông qua hoạt động video hóa và trao tặng học liệu AI, chương trình góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực số, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng, miền; đồng thời phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.