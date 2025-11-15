Gần 800 người mặc cổ phục diễu hành trên phố đi bộ Hồ Gươm

“Tôi đăng ký diễu hành từ cuối tháng 10, vì muốn giới thiệu với du khách gần xa cũng như các bạn trẻ về vẻ đẹp của Việt phục. Khi được diễu hành cùng mọi người, tôi cảm thấy tự hào và hứng khởi”, bạn Ngô Tuyết Phương (ở Hà Nội) chia sẻ.