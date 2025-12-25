Gần 500 xe buýt nguy cơ ngừng chạy vì thiếu khí: Sở Công Thương TP.HCM thông tin

(VTC News) -

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM cho biết Sở đã yêu cầu Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KNM) báo cáo cụ thể về tình hình cung ứng khí CNG, đồng thời xác minh thông tin cho rằng doanh nghiệp này cùng Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp miền Nam sẽ dừng cung cấp khí kể từ ngày 1/1/2026.

Theo ông Hiếu, báo cáo chi tiết dự kiến phải được gửi về Sở chậm nhất vào ngày 26/1/2025 để có cơ sở xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Trước đó, Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (KNM) đã gửi văn bản đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, kiến nghị về việc Công ty CP Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) thông báo sẽ ngừng cung cấp khí thiên nhiên phục vụ sản xuất khí CNG cho KNM từ ngày 1/1/2026, đồng thời đề nghị KNM chủ động phương án nhiên liệu thay thế.

Ông Trần Trung Hiếu cho biết, đến thời điểm hiện nay, Sở Công Thương TP.HCM chưa nhận được báo cáo chính thức từ các doanh nghiệp có trạm nạp khí CNG về việc PV GAS D dự kiến ngừng cung cấp khí từ đầu năm 2026.

Tuy nhiên, trước những thông tin phản ánh trên báo chí và dư luận, Sở đã chủ động có văn bản gửi Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, yêu cầu báo cáo tình hình hoạt động của các trạm nạp khí nén CNG vào phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, cũng như làm rõ khả năng duy trì nguồn cung trong thời gian tới.

Theo ông Hiếu, TP.HCM hiện có 3 trạm nạp khí CNG phục vụ vận tải công cộng, gồm 2 trạm của Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam và 1 trạm của Công ty CP CNG Việt Nam. Các trạm này đang cung cấp nhiên liệu cho 510 xe buýt sử dụng khí nén CNG, hoạt động trên 18 tuyến trợ giá của thành phố.

Bên cạnh đó, còn có một số doanh nghiệp sử dụng khí CNG cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nguồn cung khí CNG cho các đơn vị hiện nay chủ yếu được mua từ PV GAS D.

Trạm cấp CNG cho xe buýt.

Về chủ sở hữu, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam hiện sở hữu 1 trạm nạp tại Quốc lộ 13, trong khi Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam sở hữu 2 trạm nạp còn lại. Các trạm này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động liên tục của hệ thống xe buýt sử dụng khí nén CNG trên địa bàn thành phố.

Theo các thông tin phản ánh, nếu việc ngừng cung cấp khí CNG xảy ra, dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến gần 500 xe buýt đang sử dụng khí nén CNG phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người lao động và người dân TP.HCM.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đang sử dụng khí nén CNG cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng có nguy cơ bị tác động, kéo theo ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn thành phố nói chung.

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, để bảo đảm hoạt động vận tải hành khách công cộng cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị sử dụng khí CNG, trước đó Sở Xây dựng TP.HCM đã có Công văn số 16059/SXD-QLVT ngày 14/11/2025 gửi Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

Trong văn bản này, Sở Xây dựng đề nghị PV GAS hỗ trợ nguồn cung khí CNG cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM, nhằm tránh nguy cơ gián đoạn hoạt động của hệ thống xe buýt CNG.

Đại diện Sở Công Thương cho biết sẽ phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát tình hình, đánh giá tác động và nghiên cứu phương án xử lý phù hợp. Trường hợp cần thiết, Sở sẽ tham mưu, kiến nghị Bộ Công Thương hoặc UBND TP.HCM chỉ đạo nhằm bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định cho xe buýt sử dụng khí nén CNG, cũng như cho các cơ sở sản xuất, công nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới.

Liên quan đến các hợp đồng cung cấp khí, ông Hiếu cho biết các hợp đồng hiện hành dự kiến kết thúc vào ngày 31/12/2025. Với Công ty CP CNG Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận phản ánh và doanh nghiệp vẫn duy trì cung cấp khí theo thỏa thuận hiện có.

Riêng đối với Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam, các nội dung thỏa thuận sau khi hợp đồng cũ hết hiệu lực hiện vẫn chưa được làm rõ. Sau thời điểm kết thúc hợp đồng, các bên sẽ phải gia hạn hoặc ký kết hợp đồng mới để bảo đảm nguồn cung khí CNG được duy trì.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, đôn đốc các doanh nghiệp liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo đảm hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt CNG không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố.