G-Dragon trở lại Hà Nội với concert 'Übermensch' vào tháng 11

(VTC News) -

Sáng 12/9, công ty quản lý của G-Dragon thông báo Hà Nội sẽ là một trong những điểm dừng thuộc chặng thứ 4 của world tour Übermensch. Đêm diễn dự kiến diễn ra tại 8Wonder Ocean City vào ngày 8/11, trở thành sự kiện được cộng đồng fan Kpop mong chờ bậc nhất dịp cuối năm.

Thông tin này ngay lập tức gây bùng nổ trên mạng xã hội. Nhiều fan phấn khích với các bình luận: “Lần này nhất định phải đi, không thể bỏ lỡ nữa!"; "Không ngờ lại được gặp G-Dragon ở Việt Nam hai lần trong cùng một năm, nhất định phải có vé lần này!”, "Giờ chỉ chờ ngày săn vé thôi",....Cộng đồng fanpage của G-Dragon tại Việt Nam hào hứng với các kế hoạch xếp hàng, săn vé và chuẩn bị lightstick.

Thông tin G-Dragon trở lại Hà Nội vào tháng 11 làm bùng nổ mạng xã hội.

Người hâm mộ Việt Nam nhớ lại màn trình diễn “cháy” trong mưa tại sân vận động Mỹ Đình hồi tháng 6. Hình ảnh G-Dragon khuấy động hàng chục nghìn khán giả giữa cơn mưa tầm tã, vẫn giữ trọn phong độ và thần thái ngôi sao, đến nay vẫn được gọi là “huyền thoại”.

Trên trang cá nhân, G-Dragon chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng tại Việt Nam cùng lời nhắn: “Chúng ta ở đây suốt đêm để có những niềm vui ý nghĩa. Cảm ơn Hà Nội, từ tận đáy lòng". Hàng loạt video G-Dragon nhảy trong mưa đang được chia sẻ rầm rộ, nhiều trong số đó được chính nghệ sĩ “thả tim” trên Instagram.

G-Dragon – tên thật là Kwon Ji Yong, sinh năm 1988, là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử Kpop. Ra mắt cùng BIGBANG từ năm 2006, anh góp phần kiến tạo nên đế chế âm nhạc Hàn Quốc lan tỏa toàn cầu.

Những bản hit bất hủ như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang… trở thành dấu ấn không thể thay thế trong ký ức của hàng triệu người hâm mộ.

Không chỉ thành công cùng nhóm, G-Dragon còn khẳng định vị thế riêng trong vai trò nghệ sĩ solo. Cuối tháng 10/2024, G-Dragon trở lại làng nhạc với album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch nhanh chóng gây sốt. Không dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ chính thức khởi động World Tour Übermensch liên tục "cháy vé" ngay khi được mở bán.