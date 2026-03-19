Flezi Flow: AI trong tư vấn dược được thương mại hóa bản quyền ra quốc tế

Hiện giải pháp được tích hợp vào một nền tảng kết nối bệnh nhân với các nhà thuốc tại khu vực châu Đại Dương, phục vụ hơn 3,7 triệu người dùng thường xuyên và kết nối với 95% nhà thuốc tại Úc. Sự kiện đánh dấu bước tiến của doanh nghiệp Việt trong việc đưa AI đạt chuẩn toàn cầu vào giải quyết các bài toán thực tiễn của ngành y tế.

AI tối ưu quy trình tư vấn dược

Tại Úc, các buổi tư vấn chuyên môn giữa chuyên gia y tế và bệnh nhân được chuẩn hóa thành các Dịch vụ tư vấn Dược phẩm (Pharmacy Professional Services). Những buổi tư vấn này thường diễn ra trong phòng riêng để đảm bảo bảo mật, tập trung vào kiểm tra và giải thích thuốc, tư vấn vaccine, điều trị bệnh lý nhẹ và chăm sóc sức khỏe cơ bản cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo quy trình truyền thống, chuyên gia y tế vừa phải thực hiện tư vấn vừa phải nhập liệu, điền biểu mẫu và lưu trữ hồ sơ với khối lượng giấy tờ lớn, không chỉ làm giảm thời gian tương tác trực tiếp với bệnh nhân mà còn tiềm ẩn rủi ro sai sót khi xử lý thông tin.

Flezi Flow được phát triển cho khách hàng đang vận hành một nền tảng quản lý và sử dụng thuốc hàng đầu tại Úc, góp phần thay đổi quy trình tư vấn dược vốn phụ thuộc nhiều vào các thao tác thủ công.

Giải pháp hoạt động như một trợ lý ảo hỗ trợ chuyên gia y tế trong suốt quá trình tư vấn. Hệ thống có khả năng ghi nhận hội thoại giữa chuyên gia y tế và bệnh nhân, chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực với độ chính xác cao nhờ tích hợp công nghệ AWS Transcribe. Sau đó, AI sẽ tự động nhận diện và phân tách các thông tin quan trọng từ hội thoại để điền vào các biểu mẫu tương ứng, giúp chuyên gia nhanh chóng kiểm tra và xác nhận dữ liệu, từ đó hoàn thiện hồ sơ tư vấn.

Một điểm nổi bật của Flezi Flow là khả năng tóm tắt nội dung theo chuẩn SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan) – phương pháp được sử dụng rộng rãi trong ngành y tế để ghi nhận thông tin khám và tư vấn. Việc tổ chức dữ liệu theo bốn nhóm thông tin này giúp hồ sơ tư vấn trở nên rõ ràng, dễ theo dõi và tạo nền tảng thuận lợi cho việc tích hợp với các hệ thống y tế trong tương lai.

Bên cạnh đó, Flezi Flow còn sở hữu khả năng trích xuất dữ liệu thông minh, tự động nhận diện các thông tin quan trọng như loại thuốc, tiền sử bệnh, dị ứng và dữ liệu nhân khẩu học. Hệ thống sẽ đề xuất điền các thông tin này vào biểu mẫu để chuyên gia y tế kiểm tra trước khi hoàn tất hồ sơ.

Giải pháp này thuộc nhóm AI Scribe - công nghệ đang được nhiều hệ thống y tế trên thế giới triển khai nhằm tự động hóa việc ghi chép và chuẩn hóa hồ sơ tư vấn giữa chuyên gia y tế và bệnh nhân. Xu hướng ứng dụng AI trong tự động hóa hồ sơ y tế (clinical documentation) đang được nhiều hệ thống y tế trên thế giới triển khai nhằm giảm tải công việc hành chính cho nhân viên y tế.

Theo McKinsey & Company, việc ứng dụng AI và tự động hóa trong các quy trình vận hành và hành chính có thể tạo ra/ tiết kiệm khoảng 200 - 360 tỷ USD giá trị mỗi năm cho hệ thống y tế thông qua tối ưu hóa vận hành và tự động hóa quy trình.

Các tiêu chuẩn khắt khe của ngành y tế

Để đảm bảo an toàn dữ liệu trong môi trường chăm sóc sức khỏe – lĩnh vực có yêu cầu bảo mật đặc biệt nghiêm ngặt, Flezi Flow được thiết kế theo cơ chế “AI hỗ trợ – con người kiểm soát”. Hệ thống áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế như mã hóa AES-256, giao thức TLS và hệ thống ghi log chi tiết, giúp đảm bảo mọi dữ liệu đều được bảo vệ và đáp ứng yêu cầu tuân thủ ngay từ khâu thiết kế (compliance by design) trong lĩnh vực y tế.

Theo ông Trần Đình Cung (Giám đốc Đơn vị Phát triển công nghệ y tế và nền tảng chăm sóc sức khỏe số FPT Software, Tập đoàn FPT), các mô hình AI đang phát triển nhanh chóng và trở thành xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm Y tế và Dược phẩm.

“Nhờ chủ động chuẩn bị nguồn lực, công nghệ và kiến thức chuyên ngành, chỉ sau thời gian tương đối ngắn với sự tập trung cao độ, team FPT đã thành công xây dựng giải pháp AI giải quyết bài toán cho khách hàng. Cột mốc có được bản quyền thương mại hóa đầu tiên trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe cho thấy FPT đang từng bước làm chủ công nghệ chiến lược theo định hướng AI-First”, ông Cung cho biết.

Theo đại diện đơn vị, thành công của Flezi Flow cũng tạo nền tảng để FPT tiếp tục mở rộng thị phần, hướng tới mục tiêu doanh thu 19 triệu USD trong mảng Chăm sóc sức khỏe, đồng thời thúc đẩy khách hàng áp dụng các giải pháp AI “make by FPT”. Các giải pháp này đều được xây dựng trên nền tảng tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế như HITRUST, HIPAA, EU AI Act và HL7.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ y tế, FPT hiện cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho nhiều tổ chức trong ngành y tế, dược phẩm, thiết bị y tế và bảo hiểm sức khỏe trên toàn cầu. Việc thương mại hóa Flezi Flow cho thấy năng lực của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong việc phát triển các sản phẩm AI không chỉ có tính ứng dụng cao mà còn đáp ứng những yêu cầu khắt khe về bảo mật và tuân thủ của ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu.