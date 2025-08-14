Facebooker Đoàn Bảo Châu bị truy nã

(VTC News) -

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đối với ông Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, trú tại phường Giảng Võ) về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công an TP Hà Nội đề nghị mọi cá nhân, tổ chức khi phát hiện hoặc có thông tin về ông Đoàn Bảo Châu cần thông báo ngay cho Phòng An ninh điều tra tại địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại: 0692.194.084 - 0977.542.592.

Facebooker Đoàn Bảo Châu.

Người dân cũng có thể báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gửi thông tin qua trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội.

Ông Đoàn Bảo Châu được biết đến là Facebooker có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội, với hơn 200.000 tài khoản theo dõi trang cá nhân.

Từ năm 2024, ông này nhiều lần bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội triệu tập, áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh và đề nghị khởi tố.