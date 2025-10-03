F88 hỗ trợ lên tới 15 triệu đồng cho mỗi khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

(VTC News) -

Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra, F88 đã khẩn trương triển khai gói hỗ trợ đặc biệt dành cho hàng nghìn khách hàng tại 17 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp. Sự hỗ trợ này nhằm san sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ và phản ánh đúng giá trị cốt lõi mà công ty đang theo đuổi.

Cụ thể, khách hàng đang có khoản vay tại F88 và có nhà bị tốc mái hoặc sập do bão số 10 sẽ nhận được khoản hỗ trợ tối đa lên tới 15 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ này sẽ được trừ trực tiếp vào lãi vay và khoản nợ gốc của khách hàng.

Khách hàng thuộc vùng ảnh hưởng của cơn bão có hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 1-15/10, nhưng chưa kịp thanh toán nợ, cũng sẽ được công ty miễn phí trả chậm. Thời gian áp dụng cho chính sách hỗ trợ này sẽ kéo dài đến hết 31/10/2025.

Bên cạnh đó, F88 quyết định xóa toàn bộ khoản nợ đối với những khách hàng không may qua đời, hoặc có người thân là vợ hoặc chồng không may qua đời vì cơn bão Bualoi.

“Là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính những khách hàng lao động bình dân, chúng tôi mong muốn được đồng hành với khách hàng trong cuộc sống hàng ngày mà cả những thời điểm khó khăn. F88 tin rằng, sự hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp bà con vững vàng hơn để khắc phục hậu quả cơn bão và tái thiết lại cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc Khối MarCom, F88 chia sẻ.

17 tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng cơn bão Bualoi gồm: Nghệ An, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Trị, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Đà Nẵng, Huế, Sơn La, Quảng Ninh. Khách hàng cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: - Trực tiếp tại Cửa hàng F88 gần nhất - Hoặc hotline 1800 6388 (Bấm phím 3) - Email: chamsockhachhang@f88.vn