EVNSPC đã đảm bảo điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026

(VTC News) -

Với hơn 15.200 ca trực xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/02/2026 - tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 22/02/2025 - tức ngày mùng 06 Tết), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị thành viên trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết.

Lãnh đạo EVNSPC chúc Tết, động viên CBCNV Trung tâm chăm sóc khách trong đêm giao thừa Bính Ngọ.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và chủ động các phương án đảm bảo cung cấp điện từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống điện trên địa bàn quản lý của EVNSPC được vận hành an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động vui chơi, giải trí trong kỳ nghỉ Tết.

Ca trực đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 tại Trung tâm điều hành SCADA.

Trung tâm chăm sóc khách hàng, Trung tâm điều hành SCADA, 08 Công ty Điện lực và 192 Đội quản lý điện thuộc EVNSPC đã tổ chức ứng trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, máy phát diesel, hệ thống liên lạc,…trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 để sẵn sàng xử lý các sự cố về điện.

EVNSPC cũng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam (SSO) trong công tác vận hành hệ thống điện; các Công ty Điện lực thuộc EVNSPC đã nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh điều độ, qua đó góp phần bảo đảm an toàn hệ thống điện quốc gia, khu vực trong tình hình phụ tải có sự biến động trong dịp Tết.

Nhân viên Điện lực ứng trực đảm bảo điện trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2026, các đơn vị thuộc EVNSPC trên địa bàn các tỉnh phía Nam không ghi nhận tai nạn lao động về điện, cũng như không để xảy ra sự cố nào về điện.

Ứng dụng Chăm sóc khách hàng EVNSPC, tổng đài 19001006 – 19009000, cũng như hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh khác của EVNSPC cũng hoạt động 24/7 suốt kỳ nghỉ Tết đã đáp ứng, giải đáp kịp thời các yêu cầu, dịch vụ về điện của khách hàng.