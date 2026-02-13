EVNSPC đã chuẩn bị kỹ phương án bảo đảm điện dịp Tết Nguyên đán 2026

(VTC News) -

Kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch đảm bảo cung cấp điện Tết Bính Ngọ 2026 tại Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vào sáng 13/2/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long biểu dương và đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa các phương án đảm bảo điện trong dịp Tết 2026 của EVNSPC.

Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở EVNSPC và kết nối truyền hình đến các Công ty Điện lực trực thuộc tại 8 tỉnh thành phía Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long biểu dương và đánh giá cao phương án chuẩn bị kế hoạch đảm bảo điện Tết Bính Ngọ 2026 của EVNSPC.

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Cục Điện lực, Cục Kỹ thuật và An toàn môi trường, Văn phòng Bộ, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam.

Làm việc với đoàn công tác, về phía EVNSPC có ông Lê Văn Trang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, ông Nguyễn Phước Đức – Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, các thành viên HĐTV, các Phó Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang báo cáo tại buổi làm việc.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Đức – Tổng Giám đốc EVNSPC - cho biết, EVNSPC quản lý vận hành ổn định, an toàn và liên tục cung cấp điện cho hơn 8,6 triệu khách hàng trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo Dự báo tháng 2/2026, ước sản lượng điện nhận của EVNSPC đạt 4,8 tỷ kWh; công suất lớn nhất đạt khoảng 9.800 MW; trong đó, dự kiến các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, phụ tải chỉ đạt khoảng 50-65% so với ngày thường. Trong các ngày nghỉ Tết, phụ tải sẽ giảm thấp nên các đường dây và MBA 110kV sẽ vận hành ở mức tải không cao. Tuy nhiên, một số khu vực tổ chức vui chơi, giải trí, tổ chức sự kiện… phục vụ Tết sẽ có phụ tải tăng cục bộ so với ngày thường…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long tặng quà chúc mừng năm mới Trung tâm Điều hành SCADA.

Với sự chủ động trong công tác dự báo, EVNSPC đã chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về đảm bảo điện Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đồng thời chủ động triển khai sớm, đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân trong dịp Tết.

Cụ thể, Tổng công ty đã ban hành các văn bản, phương án đảm bảo điện Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; làm việc với SSO trao đổi, phối hợp trong công tác vận hành lưới điện của EVNSPC an toàn, liên tục trong thời gian từ ngày 14/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026.

Các Công ty Điện lực cũng đã tăng cường công tác kiểm tra các vị trí xung yếu, các khu vực có nhiều cây cối, khu vực đông dân cư, khu vực có công trường đang xây dựng, khu vui chơi giải trí có khả năng bắn pháo sáng, thiết bị bay không người lái, dây kim tuyến để có giải pháp phù hợp giảm thiểu tối đa sự cố lưới điện... Đặc biệt, Công ty Điện lực An Giang và Công ty Điện lực TP Cần Thơ tăng cường công tác kiểm tra, quản lý vận hành đường dây 110kV cấp điện cho đặc khu Phú Quốc và Côn Đảo.

EVNSPC sẵn sàng giải pháp đảm bảo điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động văn hoá, nghệ thuật dịp Tết Nguyên đán 2026.

Song song đó, các Công ty Điện lực cũng đã rà soát các khu vực có khả năng phụ tải tăng cao cục bộ trong các ngày nghỉ Tết để tăng cường công suất TBA phân phối; tại các khu vực tổ chức sự kiện của địa phương, lên phương án đảm bảo điện theo tiêu chí cấp điện N-2; đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc, mạng truyền dẫn,…; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực, vật tư, trang bị các máy phát điện diesel,… để xử lý sự cố nhanh chóng và kịp thời các sự cố (nếu có); trong trường hợp có sự cố xảy ra, thực hiện phương châm 4 tại chỗ.

EVNSPC tổ chức trực vận hành 24/24 tại các đơn vị xuyên suốt dịp nghỉ Tết Bính Ngọ; tái lập ca trực trạm biến áp 110kV quan trọng… Tổng công ty nỗ lực cao nhất nhằm đảm bảo điện an toàn, tin cậy phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, ông Nguyễn Phước Đức cho hay.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Trang – Chủ tịch HĐTVN EVNSPC - báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương các công trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm EVNSPC đang triển khai, đặc biệt là các dự án nâng cao năng lực cấp điện cho đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, phục vụ APEC 2027.

Ông Lê Văn Trang cho biết, hiện nay, trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, EVNSPC đang triển khai nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn đặc khu Phú Quốc như Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, TBA 220kV Phú Quốc… Tuy nhiên, hiện các dự án này đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh An Giang cũng đã có các chỉ đạo rất quyết liệt, giao tiến độ cụ thể. EVNSPC và các đơn vị thành viên cũng rất sát sao các sở, ban ngành, với tinh thần có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó.

Cũng theo ông Lê Văn Trang, trong 14 ngày đầu năm 2026, EVNSPC đã đóng điện 14 công trình 110kV. Ngày hôm nay, còn rất nhiều công trình 110kV nhà thầu vẫn đang thi công; trong đó một số số công trình sẽ thi công xuyên Tết. Lãnh đạo EVNSPC cũng sẽ đồng hành, sâu sát từng công trình thi công trong dịp Tết để động viên, chúc Tết người lao động...

Ứng trực 24/24 xử lý các sự cố điện phát sinh và sửa chữa điện phục vụ Nhân dân đón Tết.

Ứng trực 24/24, tái lập các ca trực quan trọng

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Tùng – Giám đốc SSO - cũng đã báo cáo về đặc điểm, tình hình vận hành lưới điện của EVNSPC trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, NSMO và EVNSPC có nhiều cuộc trao đổi làm việc để trao đổi, lên phương án, phối hợp chặt chẽ trong quá trình đảm bảo điện, đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026…

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao những kết quả đạt được của EVNSPC trong thời gian qua. Với những vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng, Thứ trưởng đề nghị EVNSPC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, các đơn vị chức năng của Bộ để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các công trình đảm bảo điện cho APEC 2027.

EVNSPC sẽ tái lập trực ca vận hành tại chỗ ở các trạm biến áp không người trực trong trường hợp cần thiết.

Thời gian tới, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình với các đơn vị chức năng của Bộ, chính quyền các địa phương để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn. Bộ Công Thương sẽ luôn đồng hành cùng Tổng công ty, Thứ trưởng khẳng định.

Về công tác chuẩn bị đảm bảo điện Tết, Thứ trưởng Bộ Công Thương biểu dương biểu dương và đánh giá cao sự chuẩn bị rất chi tiết, từ sớm, từ xa của và chuyên môn cao của EVNSPC. Mặc dù đã có kinh nghiệm và là việc làm thường niên, nhưng Tổng công ty đã không chủ quan trong công tác chuẩn bị.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao việc phân công lịch trực, tinh thần làm việc xuyên Tết, trực vận hành 24/24, tái lập ca trực tại các trạm biến áp quan trọng nhằm đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm của EVNSPC.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương gửi lời chúc mừng năm mới An Khang – Thịnh vượng và gặt hái nhiều thắng lợi tới lãnh đạo, CBCNV EVNSPC trong năm Bính Ngọ 2026.