EVNSPC - 10 dấu ấn nổi bật năm 2025

(VTC News) -

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, toàn thể lãnh đạo, CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, đổi mới, chung sức vượt qua những thách thức, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho 8 tỉnh, thành phố phía Nam; vinh dự nhận được Cờ Đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2025 của EVN.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ EVNSPC lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2030

Một trong những dấu ấn nổi bật của EVNSPC năm 2025 là đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đảng uỷ EVNSPC cũng luôn quán triệt sâu sắc tinh thần các Nghị quyết của Trung ương và yêu cầu thực tiễn; thông qua các Nghị quyết, chương trình hành động có tính định hướng và thống nhất cao, tạo động lực thúc đẩy trong mọi hoạt động của toàn Tổng công ty.

Năm 2025, Đảng bộ EVNSPC vinh dự được Đảng ủy EVN trao Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu.

Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, EVNSPC đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, hoàn thành “nhiệm vụ kép”: Vừa đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo chung của Trung ương và EVN.

Sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 82,410 tỷ kWh, tăng 2,92% so với cùng kỳ theo cơ cấu sau sáp nhập. Đảm bảo cung cấp điện đến 100% số xã, thị trấn; số hộ dân có điện đạt 99,87%, trong đó, số hộ dân nông thôn được cấp điện đạt 99,88%. Đến cuối năm 2025, 580 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới, đạt 88%.

EVNSPC tiếp tục đảm bảo cấp điện khu vực biển đảo, tiếp nhận vận hành, quản lý tuyến cáp ngầm xuyên biển 110kV cấp điện cho Đặc khu Côn Đảo, thực hiện nhiệm vụ cấp điện Đặc khu Trường Sa và Nhà dàn DK1.

Dấu ấn 50 năm “Xây dựng - Phát triển - Thắp sáng niềm tin” của EVNSPC (30/4/1975 - 30/4/2025)

Năm 2025, EVNSPC ghi dấu mốc son tròn nửa thế kỷ bền bỉ mang dòng điện thắp sáng mọi miền đất phương Nam.

Đặc biệt, việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước - là sự ghi nhận xứng đáng cho bao thế hệ đã cống hiến đầy tự hào, để EVNSPC tiếp tục thắp sáng niềm tin, khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững miền Nam hôm nay và mai sau.

Năm 2025, EVNSPC vinh đự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Vượt chỉ tiêu công tác đầu tư xây dựng

Năm 2025, EVNSPC khởi công 01 công trình 220kV và 69 công trình 110kV, vượt 04 dự án so với kế hoạch đầu năm, vượt 02 dự án so với kế hoạch điều chỉnh EVN giao; đóng điện 88 công trình 110kV, vượt 20 dự án so với kế hoạch đầu năm, vượt 02 dự án so với kế hoạch điều chỉnh EVN giao; đồng thời hoàn thành 13 công trình vướng mắc, kéo dài nhiều năm; hoàn thành 623 công trình lưới điện trung, hạ thế.

Đặc biệt, Tổng công ty đã hoàn thành đóng điện 50 công trình lưới điện 110kV trước ngày 30/4/2025, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC và 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tổng giá trị giải ngân đạt 16.817 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch đầu năm và 102% kế hoạch EVN điều chỉnh, là mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay; trong đó giải ngân vốn đầu tư thuần đạt 14.360 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch đầu năm và 102% kế hoạch EVN giao điều chỉnh.

Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của EVNSPC trong thực hiện sứ mệnh “Điện đi trước một bước”.

Chủ động tái cơ cấu bộ máy theo hướng: Tinh gọn – hiệu lực – hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Trung ương và chỉ đạo của EVN, EVNSPC đã chủ động triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy với quy mô lớn, phạm vi rộng và tiến độ khẩn trương.

Đến ngày 1/7/2025, EVNSPC hoàn thành sắp xếp 19 Công ty Điện lực cấp tỉnh còn 8 đơn vị theo địa giới hành chính mới.

Trong suốt quá trình triển khai, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vừa thực hiện sắp xếp tổ chức, vừa thực hiện nhiệm vụ vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, thông suốt trên toàn địa bàn.

Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - tài chính

Năm 2025, tiếp tục đánh dấu bước bứt phá của EVNSPC trong quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, qua đó hoàn thành và vượt các chỉ tiêu EVN giao.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục được triển khai hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, tăng tính trải nghiệm cho khách hàng với hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh, 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, thanh toán không dùng tiền mặt…

EVNSPC vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kỹ thuật.

Thần tốc khắc phục sự cố tuyến cáp ngầm 110kV, khôi phục cấp điện cho đặc khu Phú Quốc

Cuối tháng 11/2025, xảy ra sự cố khách quan tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, khiến việc cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc bị gián đoạn. EVNSPC triển khai thi công ngay đoạn đường dây 110kV trên không. Chỉ sau 5 ngày thi công thần tốc, đường dây được đấu nối đóng điện thành công, khôi phục hoàn toàn việc cung cấp điện cho Phú Quốc, sớm hơn kế hoạch đề ra.

Quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Năm 2025, EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Tổng công ty để lại ấn tượng mạnh tại Hội thảo khoa học, công nghệ điện lực toàn quốc năm 2025 như: ứng dụng BIM trong thiết kế – thi công – vận hành công trình 110–220kV; giải pháp Scan to BIM tái tạo mô hình ảo toàn bộ công trình, hỗ trợ sửa chữa, bảo trì và vận hành thông minh; thiết bị điều khiển từ xa vệ sinh cách điện hotline; Sử dụng AI phân tích tín hiệu phóng điện cục bộ; giải pháp Dự Báo Phụ Tải Điện tại Khu Vực Phía Nam Việt Nam Bằng Mô Hình Rolling SARIMAX kết hợp với biến ngoại sinh...

Trong năm, có 117 sáng kiến cấp Tổng công ty được công nhận, đặc biệt có 5 sáng kiến cấp EVN và hoàn thành nghiệm thu 01 đề tài cấp EVN.

Gần 60 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Tổng công ty dành gần 19 tỷ đồng từ việc không tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển để hỗ trợ xây dựng 315 căn nhà cho người nghèo tại các tỉnh, thành phía Nam, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động; đồng thời vận động hơn 30 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa để xây mới 500 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn.

CBCNV toàn Tổng công ty cũng đóng góp hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai cùng với đó là hàng chục nghìn phần quà được trao tới người nghèo, gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết...

Năm 2025, EVNSPC hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà các hộ gia đình khó khăn về nhà ở.

Chăm lo đời sống người lao động

Xác định người lao động là tài sản quý giá nhất, năm 2025, nhiều chính sách và hoạt động thiết thực tiếp tục được EVNSPC triển khai đồng bộ, trở thành điểm tựa vững chắc cho hơn 17.000 cán bộ, công nhân viên, từ hỗ trợ nhà ở, thăm hỏi, động viên dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân, đến kịp thời sẻ chia khi người lao động gặp khó khăn, thiên tai, người lao động công tác ở vùng sâu, vùng xa...

Thông qua các chương trình đối thoại định kỳ, Hội nghị Người lao động, tiếng nói của mỗi cán bộ nhân viên luôn được lắng nghe và tôn trọng, qua đó, giúp EVNSPC xây dựng đội ngũ nhân sự ổn định, tâm huyết và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gắn bó và cống hiến cho “ngôi nhà chung EVNSPC” phát triển bền vững.