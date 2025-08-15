EVNNPC đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định suốt tháng 7

(VTC News) -

Tháng 7/2025, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, kịp thời ứng phó với nắng nóng gay gắt, mưa lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Ngay sau khi bão số 3 đổ bộ gây ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống điện tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, cùng với mưa lũ lớn tại Nghệ An, Điện Biên, Sơn La gây thiệt hại nghiêm trọng, EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị bám sát hiện trường, huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện và triển khai các giải pháp linh hoạt để khắc phục nhanh nhất, sớm khôi phục cấp điện phục vụ Nhân dân, góp phần ổn định đời sống và sản xuất sau thiên tai.

Công nhân quản lý vận hành đường dây chặt tỉa cây để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện tại Thái Nguyên.

Từ ngày 1/7/2025, EVNNPC triển khai sắp xếp lại mô hình tổ chức, hợp nhất 27 Công ty Điện lực trực thuộc thành 17 Công ty Điện lực, thống nhất theo địa bàn quản lý mới. Đây là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện và chất lượng phục vụ khách hàng.

Tháng 7/2025, sản lượng điện thương phẩm toàn EVNNPC đạt 10,12 tỷ kWh, tăng 7,88% so với cùng kỳ 2024; lũy kế 7 tháng đạt 60,37 tỷ kWh, tăng 5,85%, bằng 55,44% kế hoạch năm (108,9 tỷ kWh) EVN giao. Tổn thất điện năng tháng 7 ở mức 4,31%, lũy kế 3,81%, giảm 0,18% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,19% so với kế hoạch.

Trước nắng nóng và mưa lũ bất thường, EVNNPC tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết lưới điện. Tính đến hết tháng 7, đã thí nghiệm định kỳ kết hợp CBM cấp 2, 3 tại 118/149 TBA 110kV (79,19% kế hoạch) và CBM cấp 2 tại 23.118/31.921 thiết bị trung áp (72,42% kế hoạch), kịp thời xử lý nhiều khiếm khuyết nguy hiểm, đưa các tồn tại khác vào kế hoạch sửa chữa, thay thế.

Công nhân Xí nghiệp lưới điện cao thế Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) kiểm tra thiết bị tại TBA 110kV Núi Một.

Trong dịch vụ khách hàng, tháng 7 EVNNPC cấp điện cho 251 khách hàng trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,17 ngày; lũy kế 7 tháng đạt 1.898 khách hàng, thời gian trung bình 3,09 ngày, giảm 0,15 ngày so với cùng kỳ và rút ngắn 3,91 ngày so với quy định.

Hoạt động đầu tư xây dựng được triển khai tích cực với 4 dự án 110kV khởi công và 2 dự án đóng điện trong tháng, nâng lũy kế lên 23/76 dự án khởi công (30,3% kế hoạch) và 52/113 dự án đóng điện (46% kế hoạch).

Đặc biệt, lúc 22h30 ngày 4/8/2025, hệ thống điện EVNNPC ghi nhận kỷ lục mới với công suất cực đại 18.983,9 MW, sản lượng 393,09 triệu kWh, vượt đỉnh ngày 18/7/2025.

Trực vận hành tại Trung tâm Điều khiển xa (PC Thanh Hóa).

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, EVNNPC xác định giai đoạn 2025 - 2030 là thời kỳ bứt phá, hướng tới năm 2026 - 2027 ứng dụng toàn diện trí tuệ nhân tạo trong quản lý và vận hành.

Tổng công ty triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong mọi lĩnh vực: Kỹ thuật (giám sát, tự động hóa lưới điện, công nghệ xanh), kinh doanh – dịch vụ khách hàng (số hóa quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ), công nghệ thông tin (hạ tầng số, an ninh mạng, phân tích dữ liệu), đầu tư xây dựng (dự án trọng điểm, công nghệ tiên tiến) và quản trị – nhân lực (đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực). Những định hướng này tạo nền tảng vững chắc để EVNNPC hiện đại hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý – vận hành, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn tiết kiệm tại các trường học.

Bước sang tháng 8 và những tháng tiếp theo, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân. EVNNPC tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cấp điện phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chủ động phương án cung ứng điện trong cao điểm mùa Hè và mùa mưa bão năm 2025.

Đội Hotline thực hiện sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết, đấu nối đường dây.

Song song với công tác vận hành, Tổng công ty đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện, bảo vệ hành lang lưới điện, phòng chống cháy nổ và hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tới người dân, doanh nghiệp và các hộ gia đình.

Các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh được triển khai quyết liệt, tập trung giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện từ trung thế đến 110kV, san tải cho các máy biến áp đang mang tải cao, đóng điện kịp thời các công trình trọng điểm, tăng cường rà soát, xử lý tồn tại trên lưới, đặc biệt là các hạng mục thoát sét và thiết bị đã vận hành lâu năm.

EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), trong phát hiện nhanh khiếm khuyết lưới điện, đổi mới công tác quản lý kỹ thuật – vận hành, chuẩn hóa và số hóa dữ liệu để nâng cao hiệu quả phân tích, đánh giá; ứng dụng AI trong quản lý an toàn vệ sinh lao động.

Công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn được triển khai chủ động, gắn với chăm lo sức khỏe người lao động trong điều kiện thời tiết cực đoan và tăng cường kiểm tra an toàn tại các đơn vị, hiện trường.

Trước dự báo thời tiết miền Bắc sẽ tiếp tục có những đợt nắng nóng đan xen mưa lũ bất thường, EVNNPC khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt trong khung giờ cao điểm (13h – 15h và 20h - 23h); điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 27°C trở lên, hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn và ưu tiên lắp đặt điện mặt trời mái nhà để giảm áp lực cho hệ thống và tiết kiệm chi phí.