EVN hoàn thành sản lượng toàn hệ thống đạt 268,82 tỷ kWh trong tháng 10/2025

(VTC News) -

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 10/2025 đạt 27,26 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng năm 2025, sản lượng toàn hệ thống đạt 268,82 tỷ kWh.

Sản lượng điện truyền tải tháng 10/2025 đạt 22,88 tỷ kWh; lũy kế 10 tháng năm 2025 ước đạt 221,36 tỷ kWh.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Về cấp điện cho 113 thôn bản lõm sóng: các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và miền Trung đã hoàn thành cấp điện cho 35/35 trạm BTS tại các thôn bản lõm sóng chưa có điện. Còn lại 72 trạm BTS cấp điện bằng nguồn tại chỗ, EVN đã hoàn thành các công tác chuẩn bị cấp điện và chờ kế hoạch lắp đặt trạm BTS của MobiFone để triển khai.

- Về cấp điện cho các thôn bản chưa có điện: EVN tổng hợp khối lượng đầu tư cấp điện cho các thôn bản, hộ dân chưa có điện, hộ dân câu đuôi, các trạm bơm tưới quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo mục tiêu của Chương trình cấp điện nông thôn miền núi hải đảo để đăng ký vốn NSNN trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

- Về triển khai Ứng dụng chăm sóc khách hàng dùng chung trong EVN: Đã xây dựng và kết nối đầy đủ các chức năng chính của ứng dụng để thử nghiệm nội bộ; tiến tới hiệu chỉnh, hoàn thiện chức năng trước khi triển khai chính thức...

Tình hình ứng phó, khắc phục sự cố mưa bão: Trong tháng 10/2025, trên biển Đông đã xuất hiện 2 cơn bão số 11 và 12, EVN đã chỉ đạo các đơn vị huy động nhân lực tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố do bão gây ra cho hệ thống điện, nhanh chóng khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng, đồng thời vẫn phải đảm bảo an toàn.

Công tác đầu tư xây dựng: Trong 10 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn và các đơn vị tập trung đầu tư các công trình nguồn, lưới điện theo kế hoạch năm, trọng tâm là các công trình trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn. Về lưới điện, trong 10 tháng đầu năm 2025, EVN và các đơn vị đã khởi công 135 công trình và hoàn thành đóng điện 172 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (05 dự án 500kV, 21 dự án 220kV và 146 dự án 110kV).

Một số kết quả nổi bật đã đạt được như sau: (i) Khởi công 02 dự án nguồn điện: Thủy điện tích năng Bác Ái, Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng; (ii) Hoàn thành Dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo; (iii) Hoàn thành trạm biến áp 500kV Lào Cai và đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; (iv) Hoàn thành 05 công trình lưới điện (trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, đường dây Huội Quảng - Nghĩa Lộ; trạm biến áp 220kV Phú Bình 2, Bá Thiện; đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái; lắp bổ sung tụ bù trên lưới điện miền Bắc; (v) Hoàn thành giải phóng mặt bằng trạm 220kV Thanh Xuân và đường dây 220kV Tây Hà Nội - Thanh Xuân...

Đối với các dự án nguồn điện trọng điểm: (1) Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 và đang hoàn thiện, căn chỉnh để phát điện trong tháng 11/2025. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1: tiến độ tổng thể đạt 96,57%, trong đó chuẩn bị đốt than tổ máy 1 trong tháng 11/2025...

Công tác sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp: Tập đoàn và các đơn vị đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 1; kiến nghị các cấp có thẩm quyền về việc giao, ủy quyền tiếp nhận công trình điện là tài sản công sang EVN theo Nghị định số 02/2024/NĐ-CP của Chính phủ sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của các Tổng công ty.

Các công tác an sinh xã hội: Trong 10 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực với tổng giá trị khoảng 125,6 tỷ đồng. Trong đó điển hình là việc tích cực tham gia tài trợ, ủng hộ chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở nhiều địa phương với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung với tổng số tiền tổng cộng khoảng 31,7 tỷ đồng.

Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của EVN trong tháng 11

Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, trọng tâm là đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Đảng và các sự kiện chính trị, xã hội vào cuối năm 2025. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các giải pháp đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình nguồn điện, lưới điện theo quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Về sản xuất và cung ứng điện, EVN chỉ đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính và Tập đoàn về đảm bảo cung ứng đủ điện trong các tháng còn lại năm 2025 và chuẩn bị kế hoạch năm 2026.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện: Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm: (i) Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng: phát điện tổ máy 2 trong tháng 11/2025; phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12/2025; (ii) Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I: Đốt than tổ máy 1 trong tháng 11/2025 và hòa lưới phát điện tổ máy 1 trong tháng 12/2025; (iii) Phấn đấu khởi công Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II trong tháng 12/2025; (iv) Tập trung mọi nguồn lực, bám sát đôn đốc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công Dự án Thủy điện Trị An mở rộng; triển khai thi công Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái theo tiến độ hợp đồng đã ký...

Về đầu tư xây dựng lưới điện: Tập trung chỉ đạo và đôn đốc tiến độ chuẩn bị đầu tư, tiến độ thi công các công trình lưới điện trọng điểm. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai để đóng điện đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương, Đô Lương - Nam Cấm; khởi công trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đấu nối trong quý IV/2025; đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV 04 mạch đấu nối trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ...

Các nhiệm vụ khác:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 159/CĐ-TTg ngày 7/9/2025 về định hướng chỉ đạo điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; chỉ đạo của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ.

- Nghiên cứu xây dựng phương án nâng cấp, tối ưu hóa việc cấp điện cho các đảo tiền tiêu của Tổ Quốc như: Bạch Long Vỹ, Thổ Chu, Cồn Cỏ, Phú Quý.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo đúng yêu cầu...