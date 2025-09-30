EVN cập nhật tình hình vận hành và cung cấp điện sau bão số 10

(VTC News) -

Thông tin về ảnh hưởng của cơn bão số 10 (BUALOI) đến vận hành và cung cấp điện được cập nhật đến thời điểm chiều ngày 29/09/2025 như sau:

Tình hình vận hành các hồ thủy điện:

Các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 vẫn đảm bảo an toàn công trình. Đến chiều 29/9 có 16 hồ thủy điện đang thực hiện điều tiết xả tràn, bảo đảm dung tích phòng lũ và vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du (Thác Bà, Trung Sơn, Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Ba Hạ, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp). Dự kiến TĐ Hòa Bình sẽ mở 1 cửa xả vào tối ngày 29/9.

Thông tin chi tiết các hồ thủy điện tại đây: https://www.evn.com.vn/c3/thong-tin-ho-thuy-dien/Muc-nuoc-cac-ho-thuy-dien-117-123.aspx.

Tình hình vận hành lưới điện cao áp 500/220/110 kV:

Do ảnh hưởng gió bão và mưa lớn liên tục kéo dài đã xảy ra một số sự cố trên hệ thống lưới điện cao áp 500/220/110 kV. Ngay sau khi gió bão giảm cấp, các đơn vị vận hành đã khẩn trương huy động phương tiện và nhân lực khắc phục các sự cố. Hiện tại, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung đã khôi phục được 7/15 sự cố trên lưới điện 500kV, khôi phục được 16/18 sự cố trên lưới điện 220kV và khôi phục được 42/66 sự cố trên lưới điện 110 kV.

Tình hình cung cấp điện cho các khách hàng:

Do ảnh hưởng bởi bão số 10, đến chiều 29/9 có tổng cộng khoảng 3,4 triệu khách hàng sử dụng điện thuộc nhiều tỉnh ở miền Bắc và miền Trung bị gián đoạn cung cấp điện, trong đó tập trung chính ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Với sự khẩn trương và nỗ lực cao, đến nay Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động tổng cộng khoảng 2.400 người và nhiều phương tiện của đơn vị Điện lực tại chỗ và từ nhiều đơn vị bạn để tập trung hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng nhằm khôi phục cung cấp điện nhanh nhất có thể đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bão.