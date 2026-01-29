Easy MOM cùng Bệnh viện Phương Đông kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc Mẹ Bé uy tín

(VTC News) -

Easy MOM được lựa chọn là người bạn đồng hành cùng mẹ tại Bệnh viện Phương Đông

Bên cạnh xây dựng đội ngũ nhân viên y tế chất lượng, bệnh viện Đa khoa Phương Đông đang chú trọng đầu tư vào không gian lưu trú, các sản phẩm tiện ích và mô hình đi sinh kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc mẹ bé sau sinh.

Trong số những thương hiệu uy tín được bệnh viện lựa chọn làm đối tác, Easy MOM là một trong những cái tên nổi bật với các dòng sản phẩm chất lượng chăm sóc toàn diện cho mẹ và bé ngay tại phòng sinh.

Những dòng sản phẩm chất lượng được bệnh viện Đa khoa Phương Đông tin chọn và nhận được nhiều phản hồi tích cực của mẹ bầu, mẹ sau sinh có thể nhắc tới như gối chống trào, gối cho bé bú, gối bầu massage cho mẹ và đai nâng đỡ bụng bầu.

Các sản phẩm được thiết kế cho bé con nhưng sẽ mang lại sự thoải mái, an toàn và thuận tiện cho mẹ.

Đặc biệt, những sản phẩm của nhà Easy MOM đều được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên thể trạng và thói quen sinh hoạt của các mẹ, thiết kế theo hướng công thái học, hỗ trợ nâng đỡ cơ thể mẹ bầu, giảm áp lực lên lưng, bụng và hông trong thai kỳ. Đối với trẻ sơ sinh, gối chống trào và gối cho bé bú sẽ giúp hỗ trợ tư thế nằm, tư thế bú an toàn, hạn chế các vấn đề thường gặp trong giai đoạn đầu đời.

Khi sức khỏe về thể chất của mẹ đều được quan tâm và coi trọng

Chăm sóc mẹ và bé không chỉ nên dừng lại ở thăm khám y tế, theo dõi sức khỏe mà còn phải đảm bảo cả về sự thoải mái ở tinh thần và hoạt động hằng ngày. Theo nhiều chuyên gia, một môi trường nghỉ ngơi dễ chịu kết hợp cùng các sản phẩm hỗ trợ phù hợp sẽ giúp sản phụ giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và phục hồi thể lực tốt hơn.

Sự đồng hành của Easy MOM cùng Bệnh viện Phương Đông chính là một bước đệm để tạo ra xu hướng chăm sóc thai sản hiện đại. Đặc biệt hơn khi sự hợp tác của hai bên như một phép bù trừ bổ sung và cải thiện chất lượng song song cho cả hai: cơ sở y tế có thêm giải pháp hỗ trợ chăm sóc sản phụ còn thương hiệu có cơ hội hoàn thiện sản phẩm dựa trên phản hồi thực tế.

Minh chứng cho một thương hiệu có tâm và có tầm

Được bệnh viện Đa khoa Phương Đông tin tưởng lựa chọn là một trong những minh chứng về độ uy tín và chất lượng sản phẩm của Easy MOM trên thị trường sản phẩm mẹ và bé. Đối với thương hiệu, định hướng phát triển không chỉ tập trung vào thiết kế và mẫu mã, mà quan trọng hơn cả là mức độ hài lòng và giá trị sử dụng lâu dài của khách hàng khi trải nghiệm sản phẩm.

Sản phẩm nhà Easy MOM luôn hướng tới tạo cho mẹ cảm giác thoải mái, không còn đau mỏi, chăm con yêu nhẹ nhàng.

Đại diện thương hiệu Easy Mom cho biết: “Mục tiêu của thương hiệu là luôn cố gắng lắng nghe và trở thành một người bạn đồng hành lâu dài của mẹ xuyên suốt quá trình mang thai đến sinh con rồi chăm con. Những món sản phẩm đều được nghiên cứu để phù hợp và đem lại sự tiện lợi nhất với mẹ, giúp mẹ giảm bớt áp lực, tiết kiệm thời gian và được tận hưởng một hành trình làm mẹ trọn vẹn hơn.”

Trong thời gian tới, Easy MOM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở y tế, phòng khám và bệnh viện sản nhi trên cả nước. Không chỉ với mong muốn đưa sản phẩm tiếp cận gần hơn với môi trường chăm sóc chuyên nghiệp, đồng thời đây còn là định hướng này để góp phần nào nâng cao tiêu chuẩn về một sản phẩm chất lượng và an toàn cho mẹ và em bé.

Trong bối cảnh xã hội quan tâm tới chất lượng thai sản, sự hợp tác giữa thương hiệu và hệ thống cơ sở y tế được xem là một tín hiệu tốt tạo nên một mô hình lấy mẹ và bé làm trung tâm để chăm sóc và theo dõi. Và sự đồng hành giữa Easy MOM và Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã góp phần xây dựng môi trường chăm sóc phụ sản chất lượng cao, hướng tới sự toàn diện và hiện đại tối ưu nhất cho mẹ và bé.

Website: https://easymomvietnam.com