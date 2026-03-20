Đường đua Quý 1 ngã ngũ sớm: Kingsport và cú bứt phá 'Ngai Việt'

(VTC News) -

Bứt phá trên mặt trận truyền thông

Thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe quý 1/2026 ghi nhận sự bứt phá rõ nét của Kingsport thông qua chiến dịch truyền thông "Ngồi trên ngai". Sự kết hợp giữa thương hiệu, ca sĩ Hoàng Thùy Linh và nhà sản xuất MASEW đã mang lại sức lan tỏa lớn trên các nền tảng số.

Nền tảng Youtube chiến dịch đã đạt 12 triệu lượt xem.

Theo số liệu thống kê, chiến dịch này đã nhanh chóng cán mốc 70 triệu lượt xem tổng thể, trong đó nền tảng YouTube ghi nhận hơn 12 triệu lượt xem. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ từ chiến dịch đã giúp Kingsport giành lợi thế lớn trong việc chiếm lĩnh thị phần thảo luận (share of voice) so với các doanh nghiệp cùng ngành ngay từ những tháng đầu năm.

Giải mã bài toán nhu cầu từ "nỗi đau" thị trường

Thành công của Kingsport không chỉ nằm ở bề nổi lượt xem, mà đến từ việc định vị lại công năng sản phẩm. Trong bối cảnh tình trạng kiệt sức (burnout) và các vấn đề đau nhức toàn thân đặc biệt vùng cổ vai gáy ngày càng gia tăng ở người đi làm, thông điệp "Mang ngai về nhà, bật chế độ phục hồi" đã đáp ứng chính xác nhu cầu của thị trường.

Sự tò mò từ truyền thông được doanh nghiệp chuyển hóa thành giá trị thực tế thông qua hệ thống công nghệ lõi. Các dòng thiết bị của hãng được tích hợp công nghệ Kingtech, King Sonic và AI Body Scan, giúp cá nhân hóa trải nghiệm trị liệu và xoa bóp. Đây là yếu tố then chốt giúp giữ chân người tiêu dùng sau khi họ tiếp cận sản phẩm từ chiến dịch truyền thông.

Hình ảnh sản phẩm chụp từ MV.

Đường đua "ngã ngũ" bằng các chỉ số thực chứng

Sự định đoạt của đường đua thị trường quý 1 được thể hiện rõ nhất qua mức độ tín nhiệm áp đảo từ người tiêu dùng. Theo báo cáo khảo sát từ Younet (2025), có tới 96% khách hàng ưu tiên lựa chọn Kingsport khi có nhu cầu mua ghế massage.

Về mặt trải nghiệm, 99% người dùng đánh giá cao công nghệ Kingtech; 97% ghi nhận giấc ngủ và tinh thần được cải thiện rõ rệt, và 96% phản hồi tích cực về khả năng hỗ trợ phục hồi vận động. Những con số từ Younet chứng minh rằng vị thế của Kingsport được xây dựng trên nền tảng chất lượng và sự hài lòng thực tế của khách hàng.

Sức nặng từ các chỉ số thị trường tiếp tục được củng cố khi Kingsport chính thức nhận cú đúp giải thưởng: Top 3 Thương hiệu Chăm sóc sức khỏe Quốc gia 2026 và Top 10 Công ty thiết bị y tế uy tín. Với sự áp đảo từ hiệu ứng truyền thông, mức độ tin chọn của người dùng cho đến sự ghi nhận từ giới chuyên môn, Kingsport đã có một quý bứt phá thành công, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu dẫn dắt trong ngành thiết bị chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Kingsport tại lễ trao giải Thương hiệu mạnh quốc gia 2026.

Gần 2 thập kỷ hình thành và không ngừng phát triển, Kingsport tự hào trở thành thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà. Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, Kingsport không chỉ mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe tiện lợi, mà còn đồng hành cùng mỗi gia đình Việt trên hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe bền vững mỗi ngày.

