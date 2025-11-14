Dừng xe giữa Quốc lộ 1, nhóm người lao vào ẩu đả gây náo loạn giao thông

(VTC News) -

Ngày 14/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang xác minh, xử lý vụ việc xe khách và xe container đang chạy thì dừng lại giữa đường, người trên hai xe lao xuống đánh nhau trên tuyến tránh Quốc lộ 1 qua xã Mộ Đức.

Vụ đánh nhau xảy ra trên tuyến tránh Quốc lộ 1.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vụ đánh nhau xảy ra lúc 11h30 ngày 13/11.

Thời điểm trên, một xe khách đang chạy thì dừng lại, sau đó một xe container cũng dừng ngay phía sau.

Những người trên 2 xe lao xuống đường. Nội dung video ghi lại cho thấy một nhóm người đã đấm, đạp liên tiếp người đang nằm dưới đường.

Sau đó, người đàn ông bị đánh đứng dậy và leo lên vị trí ghế dành cho tài xế của xe container.

Trong khi đó, nhóm tấn công người này nhanh chóng chạy về phía cửa xe khách đang mở sẵn.

Đáng nói, vụ đánh nhau xảy ra ngay vạch phân chiều lưu thông tại điểm cua.

Sau khi tiếp nhận video từ người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Lãnh đạo đơn vị cho biết đây là hành vi côn đồ, không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng, mất an ninh trật tự mà còn gây cản trở giao thông trên tuyến huyết mạch Quốc lộ 1.

“Hiện chúng tôi đang khẩn trương xác minh và xử lý hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đối với hành vi côn đồ, đánh người sẽ phối hợp công an xã nơi xảy ra vụ việc để xử lý”, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi nói.

Cách đây vài ngày, tại Hà Nội xảy ra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị người lái ô tô đấm tới tấp giữa đường.

Theo clip chia sẻ trên mạng xã hội, chiều 10/11, trên đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt), một tài xế xe ôm công nghệ bị tài xế ô tô tấn công. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Hình ảnh người dân quay lại cho thấy tài xế ô tô khi vừa bước xuống xe đã tiến tới và tung hàng loạt cú đấm vào đầu người lái xe máy.

Lúc này, tài xế xe máy đang chở một cô gái phía sau. Chiếc ô tô chắn giữa con ngõ nhỏ hẹp còn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.