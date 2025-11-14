Dùng tàu cá tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép, hai ngư dân lĩnh án

(VTC News) -

Ngày 14/11 TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, truyền hình trực tuyến đến TAND hai cấp các tỉnh thuộc địa hạt thẩm quyền tư pháp phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đối với bị cáo Phạm Tiên (SN 1981, trú phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Long (SN 1976, trú xã Long Hải, TP.HCM) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng, ngày 10/8/2024, hai tàu cá mang số hiệu QNg-94909-TS và QNg-94990-TS, do Phạm Tiên làm chủ, đang hành nghề trên biển và neo đậu ngoài Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Sau khi bán thủy sản và sửa máy xong, từ ngày 19 đến 20/8/2024, Phạm Tiên đã mua toàn bộ nhu yếu phẩm và nhiên liệu cho cả hai tàu, chuẩn bị đi khai thác thủy sản ở vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Hai bị cáo Phạm Tiên và Nguyễn Văn Long tại phiên toà.

Lúc này, Phạm Tiên trực tiếp làm thuyền trưởng tàu cá QNg-94990-TS, trong khi Nguyễn Văn Long được giao làm thuyền trưởng tàu cá QNg-94909-TS; cả hai tàu không làm thủ tục xuất bến. Khi hành nghề tại vùng biển Quảng Trị, hoạt động không hiệu quả, Phạm Tiên đã cho hai tàu vào Cảng Hòn La (Quảng Trị) bán thủy sản.

Đến ngày 26/8/2024, nghĩ rằng vùng biển Trung Quốc sẽ nhiều hải sản hơn, Phạm Tiên thông báo với tất cả thuyền viên trên hai tàu về việc đi khai thác ở vùng biển Trung Quốc và không có ai phản đối. Tàu QNg-94990-TS lúc này có 13 thuyền viên.

Trước khi đi Phạm Tiên và Nguyễn Văn Long không làm thủ tục xuất bến, không làm thủ tục xuất cảnh cho các thuyền viên đồng thời ngắt nguồn điện thiết bị giám sát hành trình của tàu cá QNg-94990-TS; tàu cá QNg-94909-TS Tiên chỉ đạo thuyền viên ngắt nguồn điện thiết bị giám sát hành trình.

Qua điều tra xác định, Phạm Tiên tổ chức cho 15 người là thuyền viên trên hai tàu cá QNg-94990-TS và QNg-94909-TS xuất cảnh trái phép qua vùng biển Trung Quốc để khai thác trái phép thủy sản nhằm thu lợi bất chính. Nguyễn Văn Long là thuyền trưởng tàu cá QNg-94909-TS không thực hiện thủ tục xuất bến, thủ tục xuất cảnh theo quy định, tổ chức cho 02 thuyền viên trên tàu cá QNg-94909-TS xuất cảnh trái phép qua vùng biển Trung Quốc để khai thác trái phép thủy sản nhằm thu lợi bất chính.

Do đó, hành vi của Phạm Tiên đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 348 BLHS, hành vi của bị can Nguyễn Văn Long đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" quy định tại khoản 1 Điều 348 BLHS. Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Tiên 5 năm tù; Nguyễn Văn Long 2 năm tù (cho hưởng án treo).