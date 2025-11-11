Dùng điện thoại di động khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?

(VTC News) -

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện cuộc tranh luận về việc dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ vẫn có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024 về hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Nhiều người cho rằng, hành vi này vẫn có thể gây cản trở giao thông và mất an toàn. Lý do là bởi dừng đèn đỏ là trạng thái “tạm dừng” khi chờ tham gia giao thông, chứ không phải "dừng xe" theo đúng khái niệm.

Việc sử dụng điện thoại khi đang dừng chờ đèn đỏ gây mất tập trung, không chú ý quan sát được các sự cố bất ngờ.. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng đây là thông tin không chính xác vì luật quy định rõ là "phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ". Xe dừng đèn đỏ không phải là đang di chuyển nên không vi phạm.

Liên quan nội dung này, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết việc dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ không vi phạm và không bị CSGT xử phạt. Tuy nhiên, đơn vị khuyến cáo người dân không nên dùng điện thoại khi đang tham gia giao thông vì có thể gây mất tập trung, không chú ý quan sát được các sự cố bất ngờ.

Theo đó, việc dừng xe chờ đèn đỏ không phải là đang lái xe nên việc gắn hành vi dừng chờ đèn đỏ là "tạm dừng chờ" khi tham gia giao thông với việc "điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" là không chính xác.

Khoản 9 Điều 6 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ: "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" là hành vi bị nghiêm cấm.

Nghị định 168/2024 cũng quy định: "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu, trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với người lái ô tô.

Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn thì phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe máy vi phạm lỗi trên bị phạt từ 800 nghìn - 1 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu thực hiện hành vi vi phạm và gây tai nạn thì phạt từ 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.