Dùng đất sai thiết kế làm đường gần 120 tỷ: Lãnh đạo TP Huế yêu cầu báo cáo

(VTC News) -

Sử dụng đất, đá phong hoá đắp nền đường dự án gần 120 tỷ đồng ở Huế

Liên quan vụ dùng đất sai thiết kế đổ vào dự án làm đường gần 120 tỷ, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế vừa có văn bản số 18209/UBND-XD gửi một số cơ quan, đơn vị yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát vật liệu xây dựng đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 (chủ đầu tư dự án) rà soát, báo cáo công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ven sông Bồ (TP Huế). Trong đó, lưu ý công tác giám sát, quản lý chất lượng vật liệu xây dựng, gửi Sở Xây dựng TP Huế trước ngày 19/12.

Rất nhiều đất, đá phong hoá lẫn nhiều đá hộc được đơn vị thi công chở vào để thi công dự án nâng cấp, mở rộng dự án đường ven sông Bồ.

Sở Xây dựng cũng được Phó Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng và an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật xây dựng.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng. Tổng hợp, báo cáo UBND TP Huế theo quy định, trong đó, lưu ý xác định trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng, hoàn thành trước ngày 27/12.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News phản ánh, trong quá trình triển khai dự án nâng cấp, mở rộng dự án đường ven sông Bồ đoạn qua địa phận phường Hương Trà và phường Kim Trà (TP Huế), người dân phát hiện đơn vị thi công lại sử dụng đất phong hoá có lẫn nhiều đá hộc sau đó lu lèn làm đất nền. Điều này khiến người dân lo ngại việc sử dụng đất có dấu hiệu không đảm bảo kỹ thuật, ảnh hưởng đến độ nén của nền đường và có thể gây sụt lún, hư hỏng đường trong quá trình sử dụng sau này.

Chủ đầu tư dự án thừa nhận đơn vị thi công sử dụng đất sai thiết kế và yêu cầu vận chuyển toàn bộ đất, đá phong hoá ra khỏi công trình dự án.

Ghi nhận của PV, từ trưa 13/12 tại dự án nêu trên đoạn qua đường Sông Bồ giao với đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Hương Trà, TP Huế) một số đoạn đường được đổ đất làm mặt đường và lu lèn. Tuy nhiên, dưới nền đường là đất phong hoá, lẫn rất nhiều đá hộc, có những viên đá khá to nhưng vẫn được lu lèn xuống nền đường nằm lẫn với đất.

Được biết, theo hồ sơ kỹ thuật của dự án kể trên, cấp đường thiết kế là đường phố khu vực - đường khu vực theo QCVN 07: 2016/BXD. Mặt đường cấp cao A1, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm, nền và lề đường đắp đất đầm chặt K95 - K98. Việc đơn vị thi công sử dụng đất phong hoá có lẫn đá không thể đảm bảo độ đầm chặt K95 - K98 như thiết kế.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (TP Huế) thừa nhận, sau khi nhận được phản ánh, đơn vị cử cán bộ xuống công trường kiểm tra và xác định đơn vị thi công sử dụng đất sai thiết kế. Với sai phạm này, chủ đầu tư quyết định tạm đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu vận chuyển toàn bộ đất, đá phong hóa ra khỏi công trình dự án.

Chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu thực hiện cắm cọc, giăng dây nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại công trường dự án. Khi thời tiết nắng ráo, chủ đầu tư sẽ cho thi công trở lại với điều kiện nhà thầu phải sử dụng đất san lấp đúng tiêu chuẩn. Chủ đầu tư cam kết sẽ siết chặt khâu kiểm tra chất lượng vật liệu san lấp sử dụng tại dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng dự án đường ven sông Bồ đoạn qua địa phận phường Hương Trà và phường Kim Trà (các phường Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân và xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà cũ) được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt vào tháng 10/2022. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 TP Huế) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 7.550m, điểm đầu thuộc đường Sông Bồ, đoạn giao đường Kim Trà nối dài và điểm cuối giao tỉnh lộ 8B thuộc địa phận phường Kim Trà. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 117 tỷ đồng.