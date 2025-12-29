Dự kiến họp báo thông báo nội dung Đại hội XIV của Đảng vào ngày 14/1/2026

(VTC News) -

Sáng 29/12, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ hai dưới sự chủ trì của ông Lại Xuân Môn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV.

Toàn cảnh phiên họp.

Trình bày báo cáo tại phiên họp, ông Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) cho biết, sau phiên họp lần thứ nhất, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, cơ quan báo chí có đông độc giả về nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng (ngày 11/12).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đã ban hành thông báo kết luận đề nghị các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, cơ quan báo chí có đông độc giả, đi đầu là Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam mở đợt tuyên truyền cao điểm về Đại hội XIV của Đảng.

Trong tuyên truyền phải làm nổi bật kết quả, thành tựu Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội với nhiều quyết sách lớn, mang tính đột phá; tầm vóc chính trị, lịch sử, chiến lược của Đại hội XIV; Tầm nhìn của Đảng - Thành tựu của Đất nước - Khát vọng của Dân tộc - Quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn Đảng.

"Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý các cơ quan báo chí cần phải thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, tạo ra các sản phẩm truyền thông số hấp dẫn, lan tỏa sâu, rộng; xây dựng các 'gói nội dung số' (clip ngắn, phóng sự, livestream, tọa đàm trực tuyến...) để tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng", ông Tống Văn Thanh nói.

Bộ Công an hoàn tất rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị danh sách 562 phóng viên trong nước và 70 phóng viên nước ngoài đợt 1. Qua rà soát, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đề nghị xem xét không cấp thẻ tác nghiệp cho 4 trường hợp vì từng có hành vi vi phạm pháp luật.

Về công việc thời gian tới, ông Tống Văn Thanh nêu rõ, tiếp tục tổng hợp, thẩm định, rà soát danh sách phóng viên báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp tại Đại hội đợt 2 (đợt cuối). Tiến hành in, cấp phát phù hiệu báo chí, phù hiệu xe, thẻ sự kiện; sổ tay hướng dẫn phóng viên tác nghiệp (song ngữ) và cấp, phát cho phóng viên.

Cùng đó là hoàn thiện kế hoạch, kịch bản họp báo trước, trong và sau Đại hội trình Thường trực Ban Bí thư xin ý kiến chỉ đạo. Hoàn thiện Hướng dẫn một số nội dung liên quan việc trao đổi và cung cấp thông tin cho báo chí của đại biểu tham dự Đại hội trình Thường trực Ban Bí thư xin ý kiến chỉ đạo. Tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, phóng viên cơ quan báo chí trong nước thông tin, tuyên truyền về Đại hội...

"Dự kiến ngày 14/1/2026 sẽ khai mạc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng. Theo kế hoạch của Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, họp báo thông báo nội dung Đại hội XIV của Đảng được tổ chức trong ngày 14/1/2026 - trước khi diễn ra Đại hội 5 ngày. Như vậy, mọi công tác chuẩn bị phải xong trước ngày 14/1/2026", Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản nói.

Kết luận phiên họp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, an ninh là một trong những vấn đề quan trọng, luôn đặt ở mức cao nhất trong các kỳ Đại hội Đảng. Vì vậy mọi cơ quan báo chí, phóng viên tác nghiệp phải chấp hành theo quy định.

Về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, ông Lại Xuân Môn yêu cầu các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền đặc biệt.

"Dự kiến trong chương trình Đại hội sẽ có 35 tham luận, bao gồm: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, ban, bộ, ngành, cấp tỉnh và cấp xã. Vì vậy Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản cần tham mưu cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chuẩn bị tờ trình gửi Thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng cho ý kiến để trình Bộ Chính trị", ông Lại Xuân Môn nói.

Về công tác hoạt động của Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, ông Lại Xuân Môn lưu ý các vấn đề cần xin ý kiến Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.