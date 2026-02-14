Du khách nô nức check-in không gian hoa xuân Lý Thái Tổ ngày đầu mở cửa

(VTC News) -

Sáng ngày 13/2, Không gian hoa xuân lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) mở cửa, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Với chủ đề xuyên suốt hướng tới một "mùa xuân của kỷ nguyên mới", Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ năm nay được trang trí ấn tượng, thể hiện sự giao thoa tuyệt vời giữa nét hoài cổ của Thăng Long xưa và tư duy thẩm mỹ hiện đại.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ năm nay chính là sự hội ngộ, quy tụ của hơn 300 gốc đào các loại, từ đào cổ, đào tạo hình nghệ thuật cho đến đào tự nhiên, được sưu tầm từ các tỉnh thành miền Bắc, trong đó có 85% là đào quý được sưu tầm từ những "thủ phủ" hoa danh tiếng nhất Hà Nội như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên.

Không gian hoa xuân tại vườn hoa Lý Thái Tổ là điểm hẹn du xuân lý tưởng cho người dân Tết Bính Ngọ 2026.

Đặc biệt, đây cũng là cơ hội hiếm hoi để công chúng chiêm ngưỡng những “tác phẩm” đào nghệ thuật vô cùng độc đáo đến từ khắp mọi miền: từ Đào bích Hải Dương, Đào phai Nam Định đến Đào bạch, Đào lục bình Lạng Sơn, hay những gốc Nhất Chi Mai, Đào Thất Thốn, Đào Sa Pa và Mộc Châu kiêu sa.

Tâm điểm là khu vực Nhà Bát Giác, nơi Sun Group kiến tạo thành một không gian triển lãm hoa xuân "độc nhất vô nhị" nhằm tôn vinh thú chơi đào quất truyền thống và tinh tế của người Tràng An xưa. Đi qua con đường đèn lồng đỏ rực, du khách sẽ được lạc bước vào một khu vườn đào quất độc đáo chưa từng có.

Cũng trong không gian này, gần 300 cây quất được tạo hình nghệ thuật và sưu tầm từ làng quất Quảng Bá, Tứ Liên, Nam Định và những cây quất lục bình khổng lồ từ Hưng Yên được tạo dáng kỳ công cũng được trưng bày trong dịp này.

Được biết, Tập đoàn Sun Group đã mời hơn 10 nghệ nhân tài hoa đến từ Nhật Tân và Nam Định trực tiếp tham gia vào quá trình thẩm định, lựa chọn khắt khe từng gốc đào cổ, quất cảnh và đích thân chăm sóc bằng kỹ thuật điêu luyện, đảm bảo những cây hoa, cây quất luôn ở độ rực rỡ nhất khi trưng bày tại đây.

Đông đảo du khách đến check-in không gian hoa xuân ngay khi khai mạc.

Dịp này, khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ cũng biến thành một vườn xuân rực rỡ, nơi hàng trăm cây hoa đào được trưng bày đan xen cùng những tiểu cảnh quất, quýt được tạo hình nghệ thuật đầy ấn tượng. Điểm nhấn trung tâm khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ chính là cụm đại cảnh bộ chữ 2026 với chủ đề 'Mùa xuân của kỷ nguyên mới'.

Với thiết kế đầy kiêu hãnh mô phỏng hình dáng chú ngựa đang phi nước đại, công trình không chỉ là một biểu tượng thẩm mỹ mà còn khơi dậy niềm tin về sự bứt phá, vươn mình mãnh liệt của thủ đô, của đất nước trong vận hội mới.

Tại đây, các nghệ nhân cũng kiến tạo 04 cụm tiểu cảnh mang sắc xuân đầy chất thơ lấy cảm hứng từ bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son. Sự kết hợp giữa hoa và những bức họa của họa sĩ nổi tiếng Phong Hoàng cùng những lời thơ tinh tế đã tạo nên một khoảng lặng nhẹ nhàng, giúp con người chạm vào hương xuân và giữ gìn nếp chơi Tết thanh lịch của người Tràng An.

Bên cạnh khu vực triển lãm đào quất ấn tượng, Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ còn có sự hội ngộ của những loài hoa truyền thống như: Thược dược, violet, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa xác pháo… Tất cả kiến tạo nên một không gian hoa xuân đậm sắc màu văn hóa cổ truyền dân tộc.

Chia sẻ về công trình này, ông Nguyễn Xuân Chiến – Phó Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc - bày tỏ: “Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn hơn 10 ngày để hoàn thiện. Thời gian vô cùng gấp gáp, cộng thêm áp lực đặc trưng của những ngày cận Tết, song đội ngũ vẫn nỗ lực thi công xuyên đêm để đảm bảo chất lượng cao nhất.

Chúng tôi tâm niệm phải mang đến một điểm nhấn hoa xuân độc đáo chưa từng có cho người dân Thủ đô. Đây là món quà ý nghĩa mà Sun Group dành tặng Hà Nội với hy vọng kiến tạo một sân chơi, trải nghiệm đặc sắc, đồng thời thể hiện khát vọng bứt phá của thành phố trong kỷ nguyên mới”.

Bên cạnh việc thưởng lãm không gian hoa xuân rực rỡ giữa lòng Thủ đô, du khách đến với vườn hoa Lý Thái Tổ năm nay còn được trải nghiệm nét văn hóa xin chữ ông đồ đầy ý nghĩa. Trong không gian rực rỡ sắc đào quất, những nét chữ phượng múa rồng bay như nhịp cầu nối dài những lời chúc bình an, may mắn cho một "mùa xuân của kỷ nguyên mới".

Hình ảnh những tà áo dài thướt tha bên mực tàu, giấy đỏ càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của người dân Thủ đô giữa không gian di sản.

Chị Minh Xuân (Quận Hoàn Kiếm), một du khách có mặt từ sớm, chia sẻ: "Tôi thực sự choáng ngợp trước quy mô của không gian hoa năm nay. Không chỉ có hoa đẹp, việc đưa các hoạt động truyền thống như xin chữ vào giữa trung tâm Hồ Gươm khiến không khí Tết như đậm đà hơn. Đây chắc chắn là điểm check-in ấn tượng nhất Hà Nội mùa xuân này."

Các bạn trẻ nô nức xin chữ thầy đồ trong không gian hoa xuân Lý Thái Tổ.

Không gian hoa xuân sẽ kéo dài đến hết ngày 3/3 (tức Rằm tháng Giêng Âm lịch). Tốc độ thi công thần tốc, sự kỳ công, tỉ mỉ của Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ cũng đã cho thấy một tinh thần "doanh nghiệp vì cộng đồng" của Sun Group.

Đây không phải là lần đầu tiên tập đoàn này ghi dấu ấn với các sự kiện tầm cỡ quốc gia hay các công trình vì lợi ích của cộng đồng.

Trước đó, chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, hay chương trình "Đảng trong mùa xuân Đại thắng" kỷ niệm những cột mốc lịch sử trọng đại của dân tộc, đã chứng minh năng lực đồng hành của kinh tế tư nhân đối với các sự kiện chính trị - văn hóa lớn của đất nước.

Sự góp sức của Sun Group cùng các đơn vị trong việc xây dựng và nâng cấp Trường liên cấp Si Pa Phìn tại vùng biên viễn Điện Biên cũng là một minh chứng sống động của tinh thần doanh nghiệp vì cộng đồng.

Tại TP.HCM, Sun Group cũng đang dốc lực hồi sinh "khu đất vàng" bỏ hoang thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ với vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 263 tỷ đồng. Dự án kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị, tạo nên hệ sinh thái nhân văn, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai được kiến tạo.

Từ việc thắp sáng niềm tự hào qua những chương trình nghệ thuật tầm vóc, gieo mầm hy vọng tại mái trường vùng cao Si Pa Phìn, cho đến việc dốc lực kiến tạo không gian công cộng ý nghĩa như Công viên số 1 Lý Thái Tổ tại TP.HCM hay kiến tạo Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ - điểm nhấn cảnh quan cho thủ đô trước thềm năm mới, Sun Group đang bền bỉ viết nên câu chuyện về sự tử tế và trách nhiệm của một doanh nghiệp yêu nước, trở thành biểu tượng cho tinh thần kinh tế tư nhân luôn đồng hành, tận hiến vì một Việt Nam hùng cường và rạng rỡ.