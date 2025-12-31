Dự báo thời tiết ngày 31/12: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 31/12/2025

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, khi miền Nam nắng ráo, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32°C thì khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại tăng nhiệt trước khi đón đợt không khí lạnh.

Theo đó, ngày 31/12, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ dao động 17-20°C, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại dưới 14°C.

Ban ngày nhiệt độ tăng nhanh, xu hướng cao hơn hôm trước, cao nhất 21-25°C, có nơi trên 25°C.

Ngày 31/12, miền Bắc tăng nhiệt nhẹ. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Đêm Giao thừa và ngày đầu năm mới, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác. Từ 1/1/2026, trời chuyển rét sau khi đón không khí lạnh, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi Bắc Bộ 8-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C, Thanh Hóa đến TP Huế 15-18°C.

Cũng trong ngày 31/12, mưa xuất hiện vài nơi ở các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, tập trung vào sáng, lượng mưa không quá lớn, đến trưa chiều trời nắng. Phía Bắc khu vực này trời rét.

Các khu vực khác đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 31/12/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C, có nơi trên 24°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, miền Đông có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.