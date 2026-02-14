Dự báo thời tiết ngày 27 Tết: Người dân cần chú ý điều gì?

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/2/2026 (27 Tết)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 14/2 (27 Tết), ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, cả nước bừng nắng, thuận tiện để người dân mua sắm, về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình.

Trong đó, phía Đông Bắc Bộ sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất dao động 17-20°C, có nơi dưới 15°C. Trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất phổ biến 22-25°C.

Cả nước đón nắng trong ngày 14/2. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Tây Bắc Bộ và các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C, trưa chiều trời nắng, cao nhất 24-27°C, khu Tây Bắc 27-30°C. Đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời mưa rào vài nơi, tập trung chủ yếu vào buổi đêm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31-34°C nhưng chưa ghi nhận nắng nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/2/2026 (27 Tết)

TP Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, khu Tây Bắc 27-30°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.