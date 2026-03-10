Dự báo thời tiết ngày 10/3: Miền Bắc thấp nhất 14°C, trưa chiều hửng nắng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 10/3/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 10/3, không khí lạnh bao trùm, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18°C, vùng núi dưới 14°C, riêng Lai Châu và Điện Biên 20-22°C.

Đêm 10 và ngày 11/3, các khu vực trên giảm nhiệt, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất dao động 14-17°C, vùng núi dưới 13°C, trong đó, Lai Châu và Điện Biên 21-23°C.

Ngày 10/3, miền Bắc chuyển rét. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa ở một vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17°C.

Do tác động của không khí lạnh, ngày 10/3, Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 10/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía bắc có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23°C, phía Nam 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 29-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.