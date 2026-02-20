Dự báo thời tiết mùng 4 Tết: Miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung có nơi mưa dông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong mùng 4 Tết

Mùng 4 Tết Nguyên đán, miền Bắc mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, vùng núi mưa nhỏ rải rác, tập trung vào buổi sáng. Nhiệt độ khu vực này xu hướng tăng, trời còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C, cao nhất 22-25°C, khu Tây Bắc có nơi trên 27°C.

Mùng 4 Tết, miền Bắc tăng nhiệt. (Ảnh minh hoạ)

Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác gây ảnh hưởng tầm nhìn, đến trưa chiều trời nắng. Trong đó, Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa và mưa rào rải rác. Phía Bắc khu vực này rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất dao động 18-22°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết tương đối thuận lợi khi ban ngày phổ biến trời nắng, đêm mưa rào vài nơi. Trong đó, TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết không mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong mùng 4 Tết

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, vùng núi và trung du đêm và sáng mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi 13-16°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, phía Nam có nơi trên 21°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-24°C, phía Nam 25-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.