Dự báo thời tiết mùng 2 Tết: Hà Nội mưa rét, TP.HCM nắng nóng cục bộ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong mùng 2 Tết Nguyên đán

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh sau khi tăng cường mạnh hơn đã bao trùm Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ nay đến 19/2 (mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Cùng thời gian này, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi rét đậm dưới 15°C.

Hà Nội mưa rét trong ngày mùng 2 Tết. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội cũng chuyển rét trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết kèm mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất dao động 17-19°C.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế cũng hứng mưa, mưa rào rải rác trong ngày mùng 3 Tết. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-22°C.

Các tỉnh, thành thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết có nắng trong ngày mùng 2 Tết, tuy nhiên, đêm xuất hiện mưa rào ở một vài nơi. Trong đó, từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Thời tiết cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tương đối thuận lợi trong ngày này, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Trong đó, TP.HCM và khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong mùng 3 Tết Nguyên đán

TP Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, khu Tây Bắc mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, khu Tây Bắc có nơi trên 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, có nơi trên 21°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24°C, phía Nam 24-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.