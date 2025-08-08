Dự báo thời tiết 9/8: Nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi miền Bắc và miền Trung

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 8/8, ngày 9/8/2025

Theo cơ quan khí tượng, chiều tối và đêm 8/8, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm.

Chiều tối và tối cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng có mưa với lượng tích luỹ phổ biến 30-50mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại loạt xã/phường: Bảo Lâm 2, Di Linh, Đức Trọng, Hải Ninh, Hồng Thái, Ninh Gia, phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, phường B’Lao, Phan Sơn, Tân Hội, Bảo Lâm 3, Bảo Thuận, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đam Rông 1, Đơn Dương, D'Ran, Gia Hiệp, Hòa Ninh, Hòa Thắng, Lương Sơn, Nâm Nung, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Tà Đùng, Tà Hine, Tân Hà Lâm Hà, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Tuy Đức.

Dự báo thời tiết ngày 9/8, Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Sang ngày 9/8, ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Ngày 10/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C. Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa khả năng kéo dài đến hết 11/8.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 13h ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Bắc, đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khoảng 13h ngày 10/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và suy yếu dần thành vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 8/8, ngày 9/8/2025

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng, Lai Châu và Điện Biên ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, khu Tây Bắc 29-31°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C, phía Đông Lâm Đồng 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.