Dự báo thời tiết 14/1: Miền Bắc nắng hanh kéo dài trước khi đón đợt rét đậm

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/1/2026

Ngày 14/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc dao động 12-16°C, có nơi dưới 10°C.

Ban ngày, các khu vực này nắng hanh, nhiệt độ tăng nhanh. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc tăng khoảng 10°C khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối lớn.

Ngày 14/1, miền Bắc tiếp tục nắng ban ngày, đêm và sáng trời rét. (Ảnh minh hoạ)

Từ 15/1, Bắc Bộ và các địa phương từ Thanh Hoá đến TP Huế xuất hiện mưa ở một vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ vẫn xuất hiện rải rác lúc sáng sớm, đến trưa chiều trời nắng. Trời tiếp tục rét về đêm và sáng.

Hình thái thời tiết này còn duy trì trong nhiều ngày tới ở miền Bắc. Từ chiều 20 - 21/1, chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, khu vực này khả năng có mưa, trời chuyển rét cả ngày. Giai đoạn từ 21 - 25/1, miền Bắc có thể xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại. Đây là đợt rét đậm diện rộng thứ 2 xảy ra trong tháng 1.

Cũng trong ngày 14/1, thời tiết khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào vài nơi. Phía Bắc khu vực này rét về đêm và sáng sớm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào vài nơi, tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm, ngày nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/1/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi 10-13°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19°C, phía Nam 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.