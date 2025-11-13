Dự báo thời tiết 13/11: Miền Bắc đêm giảm nhiệt mạnh, trời rét, ngày nắng hanh

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 13/11/2025

Ngày 13/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi vào buổi đêm, ban ngày trời nắng.

Ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường yếu kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh vào buổi đêm, phổ biến trong khoảng 16-18°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13°.

Dự báo thời tiết ngày 13/11, miền Bắc giảm nhiệt mạnh về ban đêm và sáng sớm, trời rét. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 8-9°C, nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt người già và trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền.

Quảng Trị đến đến T Đà Nẵng cũng hứng mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, tập trung lúc chiều tối và đêm, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/11/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21°C, phía Nam 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.