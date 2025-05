Dự báo thời tiết 10 ngày: Không khí lạnh tràn về, cuối tuần miền Bắc mưa lớn

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Hôm qua 7/5, nắng nóng gay gắt đã bao trùm nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ chạm ngưỡng 40°C như: Yên Châu (Sơn La) 39,6°C, Con Cuông (Nghệ An) 40°C… Miền Đông Nam Bộ cũng nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C như Đồng Phú (Bình Phước) 36,4°C, Tây Ninh 36,8°C…

Ngày 8-9/5, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì hình thái thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-38°C, có nơi trên 39°C, độ ẩm trong không khí ở mức thấp, khoảng 45-50%.

Miền Bắc sắp mưa lớn sau những ngày nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Cũng trong hai ngày này, Đông Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngoài ra, ngày 08/5, nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Từ 10/5, nắng nóng diện rộng kết thúc Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ 9/5, nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ xu hướng giảm dần.

Từ đêm 9/5 đến ngày 17/5, thời tiết trên cả nước có nhiều biến đổi khi chuyển từ nắng nóng sang mưa rào và dông.

Theo đó, từ đêm 9-11/5, tác động của đợt không khí lạnh yếu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; trong đó, chiều và đêm 10/5 có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ 12-13/5, khu vực này mưa rào và dông vài nơi. Các ngày 14-17/5, các địa phương này mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Khoảng chiều từ 10-12/5, phía Bắc khu vực Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Kết thúc đợt nắng nóng cục bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối và tối. Trong đó, chiều tối và tối từ 10-12/5, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới cũng có nhiều biến động, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, khu vực này nhiều ngày hứng mưa rào và dông.

Hôm nay 8/5, thời tiết Thủ đô duy trì ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C, cao nhất 35-37 độ°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Nắng nóng tiếp tục bao trùm Thủ đô Hà Nội trong ngày 9/5, nhiệt độ cao nhất khoảng 35°C, thấp nhất 27°C.

Ngày 10/5, không khí lạnh yếu tràn về kết thúc nắng nóng ở Hà Nội, khu vực này chuyển mưa dông, nhiệt độ trong ngày cũng giảm mạnh, cao nhất 31°C, thấp nhất 25°C.

Ngày 11/5, Hà Nội tiếp tục hứng mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục giảm mạnh về ngưỡng 26°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm sâu xuống ngưỡng 22°C, thời tiết mát mẻ.

Sang ngày 12-13/5, nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô xu hướng tăng dần lên ngưỡng 29-30°C, ban đêm, nhiệt độ thấp nhất dao động 22-23°C. Trời có mây, không mưa.

Từ 14-17/5, mưa rào và dông tái diễn ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32°C, thấp nhất cũng tăng nhẹ lên ngưỡng 24-25°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 8/5

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 38°C; phía Nam 33-35°C

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C; miền Đông 35-36°C, có nơi trên 36°C.