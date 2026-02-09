Dự báo thời ngày tiết 9/2: Miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại, đề phòng băng giá

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 9/2/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khối không khí lạnh mạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ gây mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ở đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trong sáng 9/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Cùng thời điểm này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau mưa còn xuất hiện ở một vài nơi.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá ở khu vực vùng núi cao. (Ảnh minh hoạ)

Ngày và đêm 9/2, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết rét đậm với nhiệt độ thấp nhất dao động 11-13°C, vùng núi rét hại, có nơi dưới 3°C. Thanh Hoá đến TP Huế trời rét, trong đó, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 10-13°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C, Quảng Trị đến TP Huế dao động 15-18°C.

Tại Hà Nội, sáng 9/2 có mưa, mưa rào. Ngày và đêm 9/2 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 10-13°C.

Từ 10/2, không khí lạnh ổn định và suy yếu dần, nhiệt độ ở các khu vực trên xu hướng tăng, trời chuyển rét. Rét đậm còn xảy ra tại một só nơi ở vùng núi.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 9/2, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Từ 10/2, các địa phương này mưa vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/2/2026

TP Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13°C. Nhiệt độ cao nhất 15-17°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ cao nhất 16-19°C, Lai Châu và Điện Biên có nơi trên 20°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10-13°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C. Nhiệt độ cao nhất 15-18°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày mưa vài nơi. Phía Nam đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15°C, phía Nam 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21°C, phía Nam 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.