Dự án resort bỏ hoang ven biển: Cứ chậm lại xin điều chỉnh

Video: Dự án nghỉ dưỡng, du lịch ven biển che chắn không gian bờ biển.

Đối phó với việc chậm tiến độ các doanh nghiệp lại giở bài xin điều chỉnh dự án. Để “cứu” doanh nghiệp, lãnh đạo các tỉnh cũng đành chấp thuận. Vòng xoay này kéo dài hơn một thập kỷ khiến du lịch Nam Trung Bộ chưa thể bứt phá xứng với tiềm năng.

Cách đây 19 năm, tháng 8/2005, UBND tỉnh Ninh Thuận cấp phép cho Công ty Cổ phần và Du lịch Bình Tiên (gọi tắt là Công ty Bình Tiên) làm Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Bình Tiên tại xã Công Hải (huyện Thuận Bắc), với tổng vốn 550 tỷ đồng.

Sau đó, Công ty Bình Tiên nâng mức đầu tư lên gần 5 lần, rồi hơn 40 lần. Sau mỗi lần điều chỉnh như thế thì tiến độ được kéo dài ra.

Theo tiến độ thực hiện, dự án hoàn thành trong 6 năm (từ năm 2005 - 2010). Làm mãi không xong, đến tháng 10/2009, UBND tỉnh Ninh Thuận gia hạn tiến độ giai đoạn II, hạn đến tháng 9/2014 phải đưa toàn bộ Dự án vào hoạt động.

Thế nhưng sau gần 20 năm xây dựng và trải qua nhiều “đời” Chủ tịch tỉnh, đến nay dự án mới chỉ có một số hạng mục hoàn thành và đi vào hoạt động.

Tại Bình Định, ngày 30/10/2023, UBND tỉnh Bình Định công bố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án trên tuyến quốc lộ 1D nối Quy Nhơn với Sông Cầu.

Dự án khu nghỉ dưỡng La Costa do công ty Thanh Linh Quy Nhơn làm chủ đầu tư, được cấp phép năm 2017. Năm 2022, tỉnh từng điều chỉnh tiến độ xây dựng khu A từ giai đoạn 2018 - 2019 sang 2020 - 2023. Theo quyết định mới, thời gian hoàn thành khu A được điều chỉnh đến quý III/2024 thay vì đến quý IV/2023 như trước.

Tương tự, dự án khu Ami Resort - Spa do công ty TNHH đầu tư phát triển kỹ thuật Đông Nam làm chủ đầu tư, được cấp phép năm 2017, khởi công năm 2019. Theo chủ trương mới, quý I/2024 dự án mới đi vào hoạt động thay vì quý IV/2020 như quyết định cũ.

Tại Khánh Hòa, ngày 20/12/2023, UBND tỉnh này cho biết đã có kết quả xử lý đối với 14 dự án, công trình không đưa hoặc chậm đưa đất vào sử dụng gây lãng phí tài nguyên, đất đai được nêu tại nghị quyết số 74/2022 của Quốc hội. Trong đó, nhiều dự án được xem xét cho điều chỉnh đầu tư.

Có thể kể đến dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (trước đây là khu biệt thự du lịch biển Bãi Dài) của Công ty TNHH Carava Resort chậm tiến độ. Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 8 (năm 2022).

Dự án khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Flowers (trước đây là khu nghỉ dưỡng Bãi Dài) của Công ty TNHH khu nghỉ dưỡng Bãi Dài chậm tiến độ và bị xử phạt hành chính.

Tháng 3/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, tiến độ hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng quý I-2024 và hoàn thành công trình vào quý I-2027.

Đối với dự án khu thương mại và dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Oải Hương (Công ty CP Du lịch Oải Hương) tháng 8/2023, UBND tỉnh này có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép điều chỉnh tiến độ đến trước ngày 31/8/2024.

Giai đoạn trước dịch COVID-19, Quy Nhơn nổi lên như một điểm đến mới với sự đổ bộ của nhiều ông lớn bất động sản. Tuy nhiên, sau đó do ảnh hưởng của dịch bệnh và những khó khăn chung trên thị trường bất động sản, việc triển khai các dự án nghỉ dưỡng của một số doanh nghiệp tại đây cũng bị ảnh hưởng.

Chỉ tính từ tháng 6-8/2023, đã có 3 dự án du lịch trăm tỷ đồng tại Quy Nhơn bị thu hồi gồm L’Amour Resort, Casa Marina Island và núi Bà Hỏa ở Quy Nhơn. Các dự án này từng được kỳ vọng sẽ góp phần phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của du khách trong và ngoài nước.

Tại Khánh Hòa, ngày 20/12/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kết quả xử lý 14 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng gây lãng phí tài nguyên, đất đai. Trong 14 dự án, có một số dự án bị kiến nghị thu hồi.

Tỉnh Khánh Hòa đã chỉ ra những dự án, công trình đang bị chậm tiến độ. Trong đó, dự án Tổ hợp khách sạn du lịch, nghỉ dưỡng, nhà bán và cho thuê Trimet Nha Trang do Công ty CP Trimet Nha Trang làm chủ đầu tư bị các sở ngành kiến nghị thu hồi, do chậm tiến độ.

Tương tự, nhiều dự án khác chậm tiến độ bị kiến nghị thu hồi, như các dự án: Quảng trường biển xanh, Khu du lịch Manna, Vogue Resort (tên trước đây là Tropicana Resort), KDL nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort; dự án khu du lịch, dịch vụ tổng hợp bắc bán đảo Cam Ranh do Công ty TNHH Hoàn Cầu Cam Ranh làm chủ đầu tư.

Tại Ninh Thuận, mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đề xuất ngừng hoạt động với 2/22 dự án du lịch trọng điểm là dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Aminia - Ninh Chữ do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Aminia Ninh Chữ làm chủ đầu tư và dự án Sailing Bay Ninh Chữ do Công ty cổ phần Ninh Chữ Bay làm chủ đầu tư. Nguyên nhân đề xuất ngừng hoạt động là do hai dự án này quá chậm tiến độ thi công, chậm tiến độ sử dụng đất.