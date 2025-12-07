Dự án 'Nuôi em ở Nghệ An' bị tố không minh bạch, công an vào cuộc xác minh

Những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin của các nhà hảo tâm bất bình về tính minh bạch của Dự án thiện nguyện "Nuôi em ở Nghệ An".

Theo thông tin trên mạng xã hội, "Nuôi Em Nghệ An" được lập ra để hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao Nghệ An, nơi điều kiện học tập còn rất thiếu thốn. Mỗi "anh nuôi" hay "chị nuôi" sẽ đóng góp khoảng 1,5 triệu đến gần 2 triệu đồng mỗi năm học, nhằm giúp các em nhỏ có bữa trưa đầy đủ hơn. Dự án được thực hiện tại tỉnh Nghệ An từ năm 2019 đến nay.

Dự án thiện nguyện "Nuôi em ở Nghệ An" bị các nhà hảo tâm tố không minh bạch. Ảnh: MXH.

Dự án do bà Đỗ Thị Nga, khởi xướng và phụ trách. Trên các kênh truyền thông, bà Nga tự giới thiệu mình là Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Chính thông tin này khiến nhiều người tin rằng đây là một chương trình chính thống, có liên hệ với Trung ương Đoàn nên đã góp tiền thực hiện chương trình.

Do dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đỗ Thị Nga, người phụ trách chương trình nhưng từ ngày 15/10/2025 đến nay người này không phản hồi và bị mất liên lạc. Bức xúc, nhiều nhà hảo tâm đã viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Theo các nhà hảo tâm tại các điểm trường Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng… tỉnh Nghệ An có 241 học sinh được nhận nuôi bởi 61 nhà hảo tâm với số tiền ủng hộ là hơn 514 triệu đồng. Ngoài ra, nếu thống kê toàn bộ Dự án "Nuôi em ở Nghệ An" từ thời điểm triển khai đến nay thì con số thực tế lớn hơn rất nhiều…

Các nhà hảo tâm đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tại Nghệ An vào cuộc xác minh, làm rõ việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của dự án. Có biện pháp kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà hảo tâm, đảm bảo uy tín cho các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức.

Liên quan đến vụ việc trên, sau khi nhận đơn phản ánh của các nhà hảo tâm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.