Dự án khu du lịch 5 sao hơn 100 tỷ hoang lạnh giữa rừng cỏ dại ở Huế

Trong dự án du lịch hơn 100 tỷ nằm hoang lạnh giữa rừng cỏ dại ở Huế
Năm 2009, dự án Khu du lịch Làng Việt được khởi công trên khu đất ở ven đường Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Xuân, TP Huế) với chủ đầu tư ban đầu là Công ty Cổ phần Trung Việt, tổng vốn hơn 106 tỷ đồng.
Thời điểm ấy dự án hướng tới khi hoàn thành sẽ là khu resort 5 sao với 16 biệt thự vườn, khu hội nghị quốc tế 500 chỗ, hệ thống cây xanh, sân vườn và mặt nước rộng gần 15.000 m².
Giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành trong 2 năm, trên diện tích 7 hecta với các hạng mục khu tiếp đón, khu dịch vụ trung tâm, nhà thủy tạ, khu làng nghề thủ công, spa, lễ hội… Giai đoạn 2 sẽ mở rộng lên 30 hecta, xây dựng thêm hệ thống bungalow, khu tâm linh, giếng tiên, chùa, vườn thuốc, khu vui chơi và thể thao.
Thế nhưng, sau hơn 15 năm dự án vẫn chỉ là những khối nhà thô bỏ hoang, phủ kín rêu mốc, nằm giữa rừng cây cỏ.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 20/10, bên trong dự án là cảnh ao hồ bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng, đổ nát... chim dại kêu vang tạo cảm giác rợn người.
Những nền móng bê tông trơ khung sắt gỉ sét, có chỗ mái đổ sập, tường loang lổ rêu phong. Ước tính có khoảng 8 công trình xây dở dang rồi bỏ hoang hàng chục năm qua.
Dãy tường bích hoạ trong dự án từng được ca ngợi là đẹp, tạo điểm nhấn nay nằm hoang phế giữa um tùm cỏ dại, phủ kín rêu xanh.
Những căn nhà xây dang dở phủ kín giữa rừng cây dại tạo cảm giác ma quái, rùng mình.
Một số công trình xây bằng gạch, cột trụ bê tông có dấu hiệu bị đập phá.
Bên trong nền các công trình là cảnh gạch ngói ngổn ngang. Nhiều người dân địa phương khi đi qua nhìn vào dự án thở dài tiếc nuối.
Được biết, ban đầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Trung Việt nhưng sau đó chuyển giao cho Công ty Cổ phần Royale Star Việt Nam. Dự án "đứng bánh" xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó chủ đầu tư gặp khủng hoảng về tài chính.
Theo lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân, hiện địa phương đang rà soát, cập nhật thông tin liên quan dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền. Phường mong muốn dự án sớm được khởi động lại, góp phần phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
