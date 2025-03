Dự án đường ven biển Phú Yên dài gần 15km, sau 1 năm khởi công giờ ra sao?

Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa (giai đoạn 1) do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài khoảng 14,7km (trong đó đoạn trên địa bàn huyện Tuy An dài 12,425 km). Tổng mức đầu tư 2.228 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 - 2028.