Dự án đầu tư giáo dục gần 4.000 m² ở Gia Lai sau 5 năm vẫn 'san lấp, làm móng'

Cận cảnh Dự án Trung tâm ngoại ngữ, năng khiếu và mầm non tại xã Tuy Phước Tây (Gia Lai) sau 5 năm
Dự án Trung tâm ngoại ngữ, năng khiếu và mầm non tại thôn Bình An (xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) do Công ty TNHH Giáo dục Thương mại Tấn Lợi làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Định (trước đây) chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2020. Dự án nhằm xây dựng trung tâm bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp, ngoại ngữ căn bản; các lớp năng khiếu như vẽ, cắm hoa, nhạc, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp; nhà trẻ, mầm non ...
Dự án có tổng vốn đầu tư 6 tỷ đồng trên diện tích 3.972 m² (trong đó có 1.174 m² nằm trong hành lang quốc lộ 19C). Theo kế hoạch ban đầu, công trình phải đưa vào hoạt động từ quý IV/2020 nhưng sau đó lại được gia hạn đến quý II/2023.
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế hiện trạng của PV Báo Điện tử VTC News, dự án chưa hoàn thành đưa vào hoạt động theo tiến độ được duyệt. Sau 5 năm dự án mới chỉ dừng lại ở khâu san lấp mặt bằng và đào các hố móng, gây lãng phí nguồn lực đất đai.
Bên trong dự án rộng gần 4.000 m², dấu hiệu thi công hiện đã ngưng trệ, chỉ ngổn ngang các hạng mục phụ trợ, phục vụ cho dự án chính.
Những đống đất san lấp nằm rải rác trong dự án từ lâu, chưa được san phẳng.
Các vật tư, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, tạm bợ, nhếch nhác giống một bãi tập kết vật liệu hơn là một dự án đầu tư giáo dục tiềm năng sau 5 năm.
Phương tiện thi công dự án cũng nằm bất động, sự bỏ hoang lâu ngày bên cạnh tuyến quốc lộ huyết mạch 19C, khu hành chính của xã Tuy Phước Tây và cộng đồng dân cư.
Trong nhiều năm không hề có rào chắn bảo vệ dự án mà chỉ là một đoạn những tấm tôn tạm bợ, bị gió mưa quật đổ, móp méo và rách nát.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Trà, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Thương mại Tấn Lợi (chủ đầu tư dự án), công ty xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chậm triển khai dự án vì gặp khó khăn thủ tục pháp lý, vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đấu nối hạ tầng kỹ thuật tạm thời vào quốc lộ 19C (phía Đông dự án) và đường địa phương (phía Tây dự án) để làm đường công vụ phục vụ vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công xây dựng công trình đã được quy định. Công ty sẽ phấn đầu hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động trong Quý IV năm 2026
Tuy nhiên, theo ông Tô Minh Chánh, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây thông tin, khó khăn trong việc kết nối giao thông phục vụ thi công dự án theo phản ánh của chủ đầu chưa có cơ sở xác định là nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án trong nhiều năm.
“Đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa triển khai thi công các hạng mục công trình theo Giấy phép xây dựng số 06/GPXD-UBND ngày 30/12/2025 đã được cấp sau khi bị xử phạt số tiền 130 triệu đồng và khắc phục hậu quả. Trong thời gian tới, nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung cam kết, tiếp tục chậm tiến độ hoặc không triển khai dự án theo quy định, UBND xã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Gia Lai xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Tô Minh Chánh thông tin.
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