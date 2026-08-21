Dự án đầu tư giáo dục gần 4.000 m² ở Gia Lai sau 5 năm vẫn 'san lấp, làm móng'

“Đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa triển khai thi công các hạng mục công trình theo Giấy phép xây dựng số 06/GPXD-UBND ngày 30/12/2025 đã được cấp sau khi bị xử phạt số tiền 130 triệu đồng và khắc phục hậu quả. Trong thời gian tới, nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung cam kết, tiếp tục chậm tiến độ hoặc không triển khai dự án theo quy định, UBND xã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Gia Lai xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Tô Minh Chánh thông tin.