Dòng người đi bộ 'vượt biển', cầu bình an đầu năm mới Ất Tỵ

Người dân tin rằng, viếng miếu Hòn Bà sẽ mang lại bình an, may mắn và sức khỏe cho gia đình. Đặc biệt, hầu hết các ngư dân thường đến đây để cầu mong một chuyến biển bình an và đánh bắt được nhiều hải sản.