(VTC News) -

Vào lúc 23h12 ngày 30/9/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án Điện 1 phối hợp các đơn vị liên quan trên công trường đã đóng điện thành công dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu theo Quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của toàn bộ lực lượng kỹ sư, cán bộ nhân viên và người lao động trên công trường đã có nhiều cố gắng, nỗ lực liên tục; vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả, đặc biệt là trên địa hình đồi núi phức tạp, diễn biến thời tiết không thuận lợi trong phần lớn thời gian thi công. Trước đó, trong các ngày 29/9 và 30/9/2025, trạm biến áp 500 kV Lào Cai giai đoạn 2 và các ngăn lộ 500 kV tại trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên cũng đã được đóng điện thành công.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia, với quy mô công trình là đường dây 500 kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua địa phận 02 tỉnh gồm Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc), với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên.

Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 7.410 tỷ đồng được thu xếp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 80% và vốn đối ứng của EVN là 20% tổng mức đầu tư. Bên cạnh đó, dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng cũng đã hoàn thành với các hạng mục xây dựng và đóng điện sân phân phối 500 kV, máy biến áp 500 kV nhằm đồng bộ với dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện. Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều vị trí nằm trên núi cao có địa hình, địa chất chất phức tạp, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, tiến độ cấp bách, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án Điện 1 và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, cung cấp vật tư thiết bị; cùng với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp & Môi trường cùng các Bộ ngành liên quan; sự đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, MTTQ, Hội Phụ nữ và nhân dân các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ; lực lượng và phương tiện hỗ trợ của Quân khu 2; lực lượng Công an tỉnh và các xã liên quan thuộc các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lực lượng thanh niên xung kích thuộc Tỉnh Đoàn các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ; các cán bộ, kỹ sư và công nhân lành nghề được tăng cường từ các đơn vị nội bộ trong ngành điện; các dự án đã được triển khai khẩn trương, đồng bộ, đồng loạt để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Sau khi đóng điện thành công công trình Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và công trình Trạm biến áp 500kV Lào Cai cùng các đường dây 220kV đấu nối, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án Điện 1 sẽ phối hợp các đơn vị liên quan trên công trường tiếp tục hoàn thiện công trình và thủ tục hành chính liên quan, tiến tới đưa công trình vào vận hành trong đầu tháng 10/2025, thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên: Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án: Ban QLDA Điện 1; Tổng mức đầu tư: Hơn 7.410 tỷ đồng; Địa phận dự án đi qua: Lào Cai, Phú Thọ; Khởi công: Ngày 16/3/2025; Đóng điện: Ngày 29/9/2025. Dự án Trạm biến áp 500 kV Lào Cai giai đoạn 2: Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án: Ban QLDA Điện 1; Tổng mức đầu tư: Hơn 1.564 tỷ đồng; Địa điểm xây dựng: Lào Cai; Khởi công: Ngày 21/4/2022; Đóng điện: Ngày 29/9/2025.