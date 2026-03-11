Đón đầu xu hướng TOD - chuẩn sống mới của đô thị hiện đại tại phía Tây Hà Nội

(VTC News) -

Khi mô hình TOD không chỉ là xu hướng mà thực sự trở thành lời giải cho bài toán an cư của đô thị hiện đại, những dự án sở hữu lợi thế kết nối giao thông như Imperia Sky Park tại phía Tây Hà Nội đang dần trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của người mua nhà tại Thủ đô.

Lời giải cho bài toán phát triển đô thị

TOD (Transit Oriented Development) là mô hình phát triển đô thị tập trung quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng như nhà ga metro, bến xe buýt nhanh (BRT) hay các điểm kết nối đa phương tiện. Với bán kính phục vụ từ 400m đến 800m tính từ điểm giao thông công cộng, mô hình TOD tạo ra các khu vực có mật độ cao, tích hợp nhiều chức năng như nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ công cộng… mô hình TOD khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng giao thông công cộng, qua đó giảm áp lực hạ tầng và ô nhiễm môi trường đô thị.

Tại nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, mô hình TOD đã chứng minh hiệu quả trong việc kết hợp giữa phát triển đô thị và hệ thống giao thông công cộng, tạo nên các đô thị có mật độ cao nhưng vẫn vận hành hiệu quả và bền vững.

Trước áp lực gia tăng dân số và hạ tầng tại các đô thị lớn, mô hình TOD đang được xem như một lời giải cho bài toán quy hoạch và tái cấu trúc không gian đô thị tại Việt Nam. Cụ thể, Hà Nội đang chuẩn bị cho một cuộc giãn dân “lịch sử”, dự kiến di dời hơn 860.000 dân khỏi khu vực bên trong Vành đai 3.

Các khu vực như Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm được định hướng trở thành những vùng phát triển mới, đóng vai trò là các trung tâm tái định cư trọng điểm, được quy hoạch đồng bộ với hệ thống trường học, bệnh viện, công viên và hạ tầng xã hội nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Song song, Hà Nội nhiều năm qua đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông - yếu tố cốt lõi của mô hình TOD. Mạng lưới metro đang từng bước hình thành với tuyến Cát Linh - Hà Đông đã đi vào vận hành, tuyến số 3 (Nhổn - ga Hà Nội) đang trong giai đoạn hoàn thiện, trong khi các tuyến số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) đã được khởi công từ năm 2025.

Ảnh tuyến Cát Linh – Hà Đông. (Ảnh minh họa - Internet)

Trong bức tranh phát triển đô thị của Hà Nội, khu vực phía Tây được đánh giá hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị theo mô hình TOD, từ hạ tầng kết nối liên vùng, quỹ đất lớn cho đến định hướng hình thành các đô thị mới. Đặc biệt, tuyến metro số 5 khi hoàn thành không chỉ cải thiện khả năng di chuyển mà còn thúc đẩy sự hình thành các cực đô thị mới, góp phần giảm áp lực cho khu vực lõi nội đô và tái cấu trúc không gian đô thị trong 5-10 năm tới.

Song hành với phát triển hạ tầng giao thông, Hà Nội cũng xác định Khu công nghệ cao Hòa Lạc là một trong những động lực phát triển mới của Thủ đô, định hướng trở thành đô thị khoa học – công nghệ và đô thị đại học. Các khu đô thị tại khu vực này sẽ được phát triển theo tiêu chí đô thị thông minh, gắn với mô hình TOD, nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng dư địa phát triển không gian cho thành phố.

Imperia Sky Park đón đầu tiềm năng phát triển đô thị TOD

Trong mô hình phát triển đô thị hiện đại, TOD được xem là xu hướng chủ đạo dẫn dắt bài toán quy hoạch đô thị. Trên thị trường bất động sản, nhiều dự án cũng bắt đầu được phát triển theo tư duy đón đầu hạ tầng và mô hình TOD. Trong số đó, Imperia Sky Park do MIK Group phát triển là một trong những dự án đang thu hút sự quan tâm của thị trường phía Tây Thủ đô. Tọa lạc tại lô HH3, An Khánh, Hà Nội, dự án dự kiến cung cấp hơn 3.000 căn hộ cao cấp ra thị trường.

Ảnh phối cảnh dự án Imperia Sky Park.

Dự án sở hữu lợi thế vị trí khi nằm trên trục Đại lộ Thăng Long, giữa hai nhà ga của tuyến metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc), đồng thời kết nối thuận tiện với các tuyến Vành đai 3.5 và Vành đai 4, tạo lợi thế lớn về khả năng kết nối giao thông trong tương lai.

Bên cạnh lợi thế hạ tầng, Imperia Sky Park được phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp với hệ thống tiện ích nội khu và ngoại khu đa dạng. Tại Imperia Sky Park, MIK Group đã khéo léo hoà trộn hai yếu tố quan trọng là quy hoạch đồng bộ và tầm nhìn kiến trúc hiện đại để tạo nên biểu tượng của chuẩn sống mới: Sky Living. Mỗi chủ nhân căn hộ sẽ được sống trong ngôi nhà mang tính cá nhân hoá cao, đồng thời thoả mãn nhu cầu kết nối giữa sống, làm việc, học tập, giải trí, phát triển thể chất và tinh thần.

Nằm trên trục phát triển phía Tây Hà Nội, giữa trung tâm nội đô và đô thị công nghệ cao Hoà Lạc, Imperia Sky Park được đánh giá là một dự án đáng sống và sở hữu tiềm năng tăng giá ấn tượng trong tương lai.