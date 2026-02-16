Độc lạ: Người đàn ông tại Gia Lai thu nhỏ thế giới vào chai thủy tinh

Trang chủ
Độc đáo nghệ thuật mô hình thủ công trong chai thủy tinh
Giữa không gian tĩnh lặng của một căn nhà nhỏ ở khu phố Lâm Trúc (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), những chai thủy tinh tưởng chừng bỏ đi lại được người đàn ông kiên trì, nhẫn nại tái sử dụng để tạo một thế giới thu nhỏ sống động bên trong.
Chủ nhân của bộ sưu tập ấy là anh Đặng Hồng Ron, người đã hơn 10 năm lặng lẽ theo đuổi một loại hình nghệ thuật thủ công độc đáo, hiếm gặp tại Việt Nam là tạo tác mô hình tăm tre thu nhỏ trong chai thủy tinh.
Từ những vật liệu bỏ đi như chai thủy tinh, tăm tre, cây đót, mảnh vải, keo 502... anh Ron đã tạo ra những mô hình như ngôi nhà, máy bay, tàu thuyền, xe đạp...
Từ những mẫu đơn giản ban đầu, anh Ron nâng cao dần độ khó với kết cấu ngày càng phức tạp. Bóng đèn dụ cá trên biển cũng được anh tận dụng tạo ra mô hình chiếc xích lô chỉn chu bên trong.
Điểm đặc biệt nhất trong bộ sưu tập "độc lạ" của anh Ron là các mô hình tàu thuyền, mô hình này chiếm khoảng 70% bộ sưu tập. Lý do được anh chia sẻ vì anh là người miền biển Hoài Nhơn, cuộc sống gắn liền với nghề đánh bắt khơi xa nên anh yêu những con tàu.
"Ngoài ra mô hình tàu thuyền là mô hình khó làm nhất vì có nhiều chi tiết nhỏ, mỗi lần làm xong một sản phẩm thì tôi lại có thêm sự kiên nhẫn và bền bỉ hơn", anh Ron chia sẻ.
Theo chủ nhân của những mô hình tăm tre trong chai thủy tinh, quá trình tạo ra một sản phẩm trong mỗi chiếc chai hoàn toàn bằng sự khéo léo của bàn tay, tạo hình bên trong những chiếc chai nguyên vẹn mà không hề cắt ra, ghép lại
Trước khi thực hiện một mô hình, anh đều lên bản vẽ thiết kế chi tiết, sau đó tính toán số lượng tăm tre và kích cỡ mô hình cho phù hợp, vừa vặn với thể tích của chai thủy tinh.
Không giống mô hình thông thường, mọi chi tiết của mô hình trong chai đều phải được đưa vào qua phần cổ hẹp, sau đó lắp ghép, cố định bằng tay và những dụng cụ đặc biệt. Vừa đảm bảo tính chi tiết cao vừa phải đảm bảo bên trong chai thủy tinh luôn được sạch bóng.
Chai thủy tinh anh Ron thường dùng là những chai lọ bị sóng biển đánh dạt vào bờ, thị trường không có sẵn công cụ phù hợp để chế tác, anh buộc phải tự mày mò, chế tạo từng loại dụng cụ riêng cho thuận tiện.
Những mô hình tăm tre đa số đều tinh xảo, được sắp đặt công phu đến từng chi tiết nhỏ nhất trong thời gian dài. Mỗi tác phẩm làm ra là kết quả của chục ngày, thậm chí hơn một tháng làm việc tỉ mỉ. Chỉ một sai sót nhỏ ở công đoạn cuối cũng có thể khiến toàn bộ mô hình phải bỏ đi.
Theo anh Ron chia sẻ, cơ duyên đến với nghệ thuật độc lạ này bắt đầu từ năm 2012, khi trong thời gian quân ngũ, anh đã làm quen với các mô hình bằng gỗ, tăm tre, chủ yếu là những cấu trúc đơn giản. Khi trở về địa phương, có những lúc nản lòng, nhưng với thử thách của đam mê, anh nghĩ làm hỏng thì làm lại, khó thì tìm cách khắc phục.
"Tôi không xem đây là sản phẩm thương mại, các tác phẩm của tôi đều trưng bày tại nhà hoặc dành tặng bạn bè, người thân như một cách sẻ chia niềm vui sáng tạo. Với tôi, giá trị lớn nhất không nằm ở tiền bạc mà ở cảm giác hoàn thiện một tác phẩm đúng với ý tưởng ban đầu", anh Ron cho hay.
