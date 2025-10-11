Tin nhanh 24h

Đoàn đại biểu TP.HCM viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương

Thứ Bảy, 11/10/2025 13:14:00 +07:00

(VTC News) - Đoàn đại biểu do Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn, đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương.

Đoàn đại biểu TP.HCM viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương - 1

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đúng 7h ngày 11/10, các đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có mặt ở Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương (cũ).

Đoàn đại biểu TP.HCM viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương - 2

Đoàn đại biểu do Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu TP.HCM viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương - 3

Tại đây, đoàn đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh trong công cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu TP.HCM viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương - 4

Đoàn đại biểu TP.HCM viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương - 5

Các đại biểu thành kính dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu TP.HCM viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương - 6
Đoàn đại biểu TP.HCM viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương - 7
Đoàn đại biểu TP.HCM viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương - 8

Từ trái qua: Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu TP.HCM viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương - 9

Sau đó, đoàn thắp hương mộ phần các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang.

Đoàn đại biểu TP.HCM viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương - 10

Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương hiện là nơi an nghỉ của hơn 5.300 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước.

Đoàn đại biểu TP.HCM viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương - 11

Theo Thành uỷ TP.HCM, chương trình này nhằm khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong việc kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần cùng cả nước thực hiện khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng.

