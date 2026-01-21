Điều tra nghi án 'ăn chặn' tiền tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) theo quyết định khởi tố của Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an và quyết định chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền của Viện KSND Tối cao.

Vận động viên tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. (Ảnh: Minh Minh)

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số huấn luyện viên, vận động viên tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ đã được thanh toán.

Công an TP Hà Nội đề nghị cá nhân bị yêu cầu nộp lại % tiền thanh toán tập luyện thêm ngoài giờ hoặc khoản tiền nào khác trái quy định của pháp luật, liên hệ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội để làm việc, hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Tiến, số điện thoại 0989776125.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào liên hệ hoặc đến làm việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.