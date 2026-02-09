Điện máy xả kho 'Vui như tết - Giảm hết giá' tại MediaMart

(VTC News) -

Chỉ còn ít ngày trước Tết Nguyên Đán, nhu cầu mua sắm và thay mới thiết bị gia đình bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm. Nắm bắt thời điểm này, hệ thống siêu thị điện máy MediaMart chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Vui như Tết – Giảm hết giá”, áp dụng đến hết ngày 16/2/2026 trên toàn hệ thống, tập trung xả kho hàng Tết với mức giá giảm sâu. Đây là cơ hội mua sắm hàng điện máy giá rẻ cuối cùng trước Tết.

Trong chương trình khuyến mại này, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận nhiều ưu đãi lớn với mức giảm giá lên tới 70%, cùng chính sách lì xì trực tiếp lên đến 3.000.000 đồng và hàng loạt quà tặng giá trị. Đây là thời điểm mua sắm thuận lợi, giúp các gia đình tiết kiệm chi phí khi trang bị, nâng cấp đồ dùng gia đình và chủ động chuẩn bị cho mùa Tết Bính Ngọ 2026.

Xả kho hàng tết - Duy nhất 10 ngày cuối

Nhằm mang đến Quý khách hàng ưu đãi đậm sâu nhất trước Tết Nguyên Đán, MediaMart tăng cường hợp tác cùng nhiều thương hiệu uy tín như LG, Sony, Samsung, Coex, Hitachi, Toshiba, Electrolux, Roler… để triển khai chương trình khuyến mại lần này trên nhiều nhóm ngành hàng chủ lực.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn từ TV, tủ lạnh, máy giặt, thiết bị gia dụng cho đến laptop và smartphone, đồng thời được hưởng các chính sách hỗ trợ thiết thực như trả góp 0%, quà tặng đi kèm và dịch vụ hậu mãi chính hãng.

Xả kho cuối năm, MediaMart giảm sâu nhóm TV màn hình lớn và TV công nghệ cao. Nhiều mẫu TV trang bị độ phân giải 4K, 8K, màn hình kích thước lớn, tích hợp hệ điều hành thông minh đang được điều chỉnh giá ở mức hấp dẫn, tạo sức hút lớn đối với người tiêu dùng có nhu cầu nâng cấp trải nghiệm giải trí tại gia trong dịp Tết.

Trong đó: Smart TV 4K 50inch Coex 50UT7002X giảm 42% giá Tết quá rẻ 7.490.000đ, tặng ấm siêu tốc; Smart TV 4K 55 inch TCL 55P638 giảm 43% giá bán tết chỉ 7.990.000đ; Google Tivi LED 4K 55 inch Sony K-55S30 giá tết cũng chỉ 15.490.000đ; QLED TV 4K 75inch Coex 75QA9002XG giá sốc 14.990.000đ tức là được giảm 25% so với giá niêm yết, số lượng có hạn; QLED TV 4K 65inch Samsung QA65Q6F giảm 34% giá tết siêu rẻ 13.990.000đ…

Ngoài ra, Quý khách hàng mua giá treo kèm phụ kiện AV( HDMI…) được giảm thêm 20, mua combo TV kèm loa soundbar giảm thêm 2 triệu, ặng Voucher giảm giá 20% cho nhóm Bếp từ đôi, Nồi Chiên không dầu, Lò vi sóng, máy sấy Roler khi mua kèm….

Bên cạnh nhóm sản phẩm giải trí, các thiết bị điện lạnh phục vụ sinh hoạt gia đình trong dịp cuối năm cũng được MediaMart xả giá sốc. Nhiều dòng tủ lạnh và máy giặt đang được điều chỉnh giá ở mức hấp dẫn, đi kèm quà tặng giá trị lên đến 4 triệu đồng, voucher mua sắm lên tới 1,5 triệu đồng. Không chỉ có vậy, khách hàng còn được hưởng chính sách giao hàng và lắp đặt miễn phí, giúp việc mua sắm và nâng cấp thiết bị gia đình trong dịp cận Tết trở nên thuận tiện và tiết kiệm hơn.

Nổi bật là: Tủ lạnh 2 cửa Sharp Inverter 197 lít giá bán Tết 5.290.000đ, tặng bếp nướng điện; Tủ lạnh 2 cửa Hitachi Inverter 366 lít giá siêu rẻ đón tết 12.990.000đ; Chỉ 12.900.000đ có ngay Tủ lạnh Side by side Coex Inverter 525 lít; Tủ lạnh 4 cửa LG Inverter 474 lít Multi Door giảm 43% giá siêu sốc 15.490.000đ; Máy giặt lồng đứng 10,5kg giá chỉ từ 4.490.000đ, tặng quà đến 349.000đ; Máy giặt lồng đứng 12,5kg Coex giảm 33% giá cực sốc 5.990.000đ, tặng thêm quà; Máy Giặt lồng ngang Toshiba Inverter 9,5 kg giá chỉ 8.190.000đ, tặng ấm siêu tốc; Máy giặt lồng ngang Electrolux Inverter 9kg giảm 22% giá tết siêu rẻ 9.990.000đ, tặng lẩu điện; Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 10 Kg giảm 23% giá tết cực sốc 11.490.000đ, cũng tặng lẩu điện…

Xả kho cực đậm 10 ngày cuối cùng chuẩn bị đón Tết, nhiều thiết bị gia dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày của gia đình cũng được áp dụng mức giảm giá đáng kể. Các sản phẩm như nồi cơm điện, lò vi sóng, bếp điện, nồi chiên không dầu, máy hút bụi, máy sưởi… được ưu đãi trực tiếp về giá, kèm theo quà tặng và chính sách hỗ trợ linh hoạt. Nhờ đó, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn để hoàn thiện không gian bếp và nâng cao tiện nghi sinh hoạt trong dịp cuối năm.

Đặc biệt: Nồi lẩu điện Sunhouse giảm 43% giá Tết 499.000đ; Nồi cơm điện 1,8 lít Coex giảm 50% giá siêu sốc 548.000đ; Đèn sưởi 3 bóng Kangaroo giảm 38% giá Tết 490.000đ; Máy sưởi gốm Rapido giảm 42% giá tết 890.000đ; Máy sấy tóc Ion Âm 2 chiều nóng lạnh Roler giảm 37% giá tết chỉ 790.000đ; Bàn là cây 1600W Philips giá cũng chỉ 990.000đ…

Cơ hội cuối cùng trong năm để sở hữu nhóm sản phẩm công nghệ phục vụ học tập, làm việc và giải trí cá nhân tại MediaMart, các mặt hàng như laptop, máy tính bảng, smartphone, tai nghe và phụ kiện công nghệ đang được điều chỉnh giá ở mức cạnh tranh. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để người tiêu dùng nâng cấp thiết bị công nghệ, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc từ xa và giải trí trong dịp lễ, Tết.

Laptop giảm sâu, an tâm đón tết, tặng thêm quà trị giá đến 890.000đ, lì xì đến 500.000đ. Một số model giảm sâu phải kể đến: Laptop Acer Aspire Lite 14 Gen2 core i3 giảm còn 10.690.000đ; Laptop Asus Vivobook ryzen 5 giảm 24% giá Tết chỉ 12.990.000đ; Laptop Dell ryxen 5 giá bán Tết chỉ 15.690.000đ…

Apple giá sốc, iPhone giảm tới 6 triệu, giá từ 11.790.000đ, trả góp 0%, ưu đãi phụ kiện giảm tới 50% (Toàn bộ iPhone được mua kèm củ sạc 20W chính hãng chỉ còn 399.000đ); Toàn bộ Samsung được mua kèm củ sạc 25W giá 299.000đ & củ sạc 15W giá 149.000đ; OPPO - Giá siêu rẻ chỉ từ 2.790.000đ - Hỗ trợ trả góp 0%...

Thanh toán nhẹ nhàng, đón Tết rộn ràng

Không dừng lại ở việc giảm giá sản phẩm, chương trình “Vui như Tết – Giảm hết giá” còn được MediaMart bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tối ưu trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Cụ thể, người tiêu dùng được lì xì tiền mặt lên tới 3.000.000 đồng, áp dụng chương trình đổi cũ lấy mới trợ giá đến 2 triệu đồng, cùng các ưu đãi trả góp 0%, bảo hành chính hãng và miễn phí giao hàng, lắp đặt nhanh chóng.

Nhờ đó, chương trình không chỉ mang lại lợi ích về mặt chi phí mà còn tạo điều kiện để các gia đình chủ động nâng cấp, hoàn thiện không gian sống và thiết bị sinh hoạt, sẵn sàng đón Tết trong tâm thế thuận tiện, đầy đủ và tiết kiệm.

“Vui như Tết – Giảm hết giá” được triển khai đồng loạt tại toàn bộ hệ thống siêu thị MediaMart trên cả nước và các kênh mua sắm trực tuyến mediamart.vn và thegioidienmay.com Để không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn, khách hàng có thể ghé trực tiếp các siêu thị MediaMart hoặc liên hệ Hotline 1900 6788 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.