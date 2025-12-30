Diễn đàn Grid-forming PV & ESS: Bàn về giải pháp ổn định lưới điện Việt Nam

(VTC News) -

Trước áp lực tăng trưởng nhu cầu điện và sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, hệ thống điện Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về ổn định, linh hoạt và an toàn vận hành.

Diễn đàn Vietnam Grid-Forming PV & ESS Forum 2025 thu hút giới chuyên môn. (Ảnh: BTC)

Trong bối cảnh đó, Vietnam Grid-Forming PV & ESS Forum 2025, diễn ra ngày 26/12 tại Hà Nội, đã trở thành diễn đàn chuyên sâu quy tụ các cơ quan quản lý, chuyên gia đầu ngành, giới học thuật và doanh nghiệp công nghệ nhằm thảo luận các giải pháp cho tương lai lưới điện Việt Nam.

Áp lực mới từ quá trình chuyển dịch năng lượng

Phát biểu tại sự kiện, ông Steve Zhang, Chủ tịch mảng kinh doanh Điện mặt trời cho Điện lực, Thương mại & Công nghiệp của Huawei Digital Power, cho rằng sự phát triển nhanh của năng lượng tái tạo đang làm thay đổi căn bản cách thức vận hành hệ thống điện. Theo ông, bài toán không chỉ nằm ở việc mở rộng công suất nguồn, mà quan trọng hơn là đảm bảo khả năng vận hành ổn định của lưới điện trong điều kiện tỷ lệ nguồn điện biến thiên ngày càng cao.

Ông Steve Zhang – Chủ tịch mảng kinh doanh điện mặt trời cho Điện lực, Thương mại & Công nghiệp, Huawei Digital Power, phát biểu tại sự kiện.

Cùng quan điểm, Tiến sĩ Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam, nhấn mạnh việc phát triển năng lượng tái tạo cần song hành với các giải pháp kỹ thuật và tiêu chuẩn phù hợp, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Chính sách và khung pháp lý trong giai đoạn mới

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại diễn đàn là các cập nhật mới nhất về chính sách và cơ chế của ngành điện. Đại diện Bộ Công Thương, ông Trần Cao Thắng (Phòng Thị trường điện và Hệ thống điện) và ông Phạm Hoàng Nam (Phòng Quản lý Giá điện), đã chia sẻ những định hướng liên quan đến vận hành thị trường điện, quản lý giá điện và tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống.

Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện khung chính sách và quy trình kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường minh bạch, ổn định cho các dự án năng lượng tái tạo, đồng thời giảm rủi ro cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường điện đang từng bước chuyển sang cơ chế cạnh tranh.

Tiêu chuẩn và công nghệ – nền tảng cho lưới điện ổn định

Ở góc độ tiêu chuẩn quốc tế, Giáo sư King-Jet Tseng, Viện sĩ IEEE, Giáo sư Kỹ thuật Điện tại Viện Công nghệ Singapore và chuyên gia của IEC TC120, đã trình bày bức tranh toàn cảnh về các tiêu chuẩn EESS trên thế giới và trong khu vực. Ông cho rằng các tiêu chuẩn về an toàn, duy trì tần số – điện áp và tương thích điện từ là yếu tố then chốt để đảm bảo hệ thống lưu trữ năng lượng và công nghệ Grid-forming được triển khai an toàn, hiệu quả.

Từ góc nhìn học thuật trong nước, Tiến sĩ Phùng Anh Tuấn, Phó trưởng khoa Điện – Đại học Bách khoa Hà Nội, phân tích Grid-forming như một hướng tiếp cận tất yếu nhằm nâng cao khả năng tự chủ của lưới điện. Theo ông, công nghệ Grid-forming ESS cho phép hệ thống điện chủ động điều khiển các thông số vận hành cốt lõi, giảm phụ thuộc vào các nguồn điện đồng bộ truyền thống, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ năng lượng tái tạo ngày càng lớn.

Giải pháp công nghệ và hiệu quả đầu tư

Bên cạnh các nội dung chính sách và tiêu chuẩn, diễn đàn giới thiệu những giải pháp công nghệ mới hướng tới tối ưu hiệu quả kinh tế của dự án năng lượng tái tạo. Các chuyên gia Huawei đã chia sẻ về nền tảng FusionSolar 9.0, với trọng tâm tối ưu chi phí vòng đời dự án (LCOE), cùng sự ra đời của dòng inverter công suất lớn SUN2000-506KTL-H1/H2/H3.

Ngoài ra, giải pháp Smart String Grid-Forming ESS được giới thiệu như một nền tảng hỗ trợ xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, an toàn và bền vững, đáp ứng yêu cầu vận hành lưới điện trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng.

Các nghiên cứu điển hình và kinh nghiệm triển khai thực tế từ TÜV Việt Nam và TOJI cũng cho thấy Grid-forming ESS có khả năng cải thiện độ ổn định hệ thống, giảm rủi ro vận hành và tạo niềm tin cho các dự án điện mặt trời và lưu trữ năng lượng.

Các giải pháp năng lượng của Huawei trưng bày tại sự kiện.

Cam kết đồng hành cùng Việt Nam

Điểm nhấn của Vietnam Grid-Forming PV & ESS Forum 2025 là sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia cấp cao từ Huawei Tổng bộ Trung Quốc, cùng đội ngũ chuyên gia Huawei tại Việt Nam. Sự hiện diện này thể hiện cam kết lâu dài của Huawei trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển năng lượng tái tạo gắn với mục tiêu ổn định lưới điện quốc gia.

Với nội dung chuyên sâu và đa chiều, diễn đàn được đánh giá là bước đi quan trọng trong việc kết nối chính sách, công nghệ và thị trường, góp phần định hình hướng phát triển của hệ thống điện Việt Nam theo hướng ổn định, thông minh và bền vững hơn trong những năm tới.