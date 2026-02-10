Diễn biến mới nhất về thi hành án vụ Alibaba và đồng phạm

Ngày 10/2, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM phát đi thông báo cho biết, đơn vị này đang tổ chức thi hành vụ án Alibaba và đồng phạm.

Cụ thể, Bản án số 300/2023/HS-PT của TAND cấp cao tại TP.HCM và Bản án số 607/2022/HS-ST của TAND TP.HCM có nội dung buộc các bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường 2.445 tỷ đồng cho 4.548 bị hại (4.929 người).

THADS TP.HCM đã xử lý các tài sản mà bản án tuyên kê biên và tính đến ngày 10/2 đã thực hiện chi trả 812 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị can Nguyễn Thái Luyện trong một lần hầu tòa.

Về chi trả tiền thi hành án, THADS TP.HCM thanh toán đợt 1 là 82 tỷ đồng từ tiền tạm giữ và tiền những người khác thi hành cho Nguyễn Thái Luyện - Võ Thị Thanh Mai; đợt 2 là 143 tỷ đồng; đợt 3: 519 tỷ đồng và thanh toán đợt 4: 66 tỷ đồng.

Đối với người bị hại chưa nộp đơn yêu cầu thi hành án, chưa cung cấp đầy đủ thông tin ủy quyền, chưa cung cấp tài khoản nhận tiền… Thi hành án đề nghị nhanh chóng gửi đơn và tài liệu kèm theo về THADS TPHCM để được thanh toán tiền thi hành án.

THADS TP.HCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của THADS TP.HCM.

Đồng thời, không tụ tập đông người nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác. THADS TP.HCM đang tập trung toàn bộ nhân lực để nhanh chóng tổ chức thi hành Bản án trên, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại theo đúng quy định của pháp luật.