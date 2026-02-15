Điểm check-in hoa đào 'hot' nhất Hà Nội những ngày cận Tết

Theo chị Nguyễn Thùy Linh (28 tuổi, ở Đống Đa), đây là lần thứ hai chị chọn khu vực Hồ Gươm để chụp ảnh Tết. “Năm nay hoa được bố trí dày và đẹp hơn. Chỉ cần đi bộ một vòng là có rất nhiều góc chụp khác nhau. Tôi tranh thủ đi sớm để tránh đông nhưng vẫn thấy khá nhộn nhịp”, chị Linh chia sẻ.