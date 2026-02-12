Dịch vụ thanh toán thẻ tại POS VietinBank: Giải pháp hiện đại cho hộ kinh doanh

(VTC News) -

POS là gì?

Máy POS (viết tắt của Point of Sale) là thiết bị cho phép chấp nhận thanh toán Thẻ (Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ quốc tế/nội địa) và các phương thức thanh toán điện tử hiện đại khác như Ví điện tử, QRPay,... Máy POS phù hợp lắp đặt triển khai tại các điểm bán hàng như cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, quán café, khách sạn,...

Lợi ích khi triển khai thanh toán qua POS

Thanh toán không tiền mặt đang trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng hiện đại. Việc triển khai/lắp đặt thiết bị POS giúp doanh nghiệp/hộ kinh doanh đa dạng hóa hình thức thanh toán, rút ngắn thời gian giao dịch, đồng thời giảm rủi ro tiền mặt và dễ dàng kiểm soát doanh thu thông qua báo cáo tự động từ ngân hàng.

Với khách hàng, thanh toán qua POS mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi, nhanh chóng và an toàn. Không cần mang theo tiền mặt, khách hàng có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ vật lý hoặc các hình thức thanh toán không tiếp xúc (Apple Pay/Google Pay …). Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội nhận ưu đãi giảm giá, tích điểm hoặc hoàn tiền từ ngân hàng và đơn vị chấp nhận thẻ.

Trong bối cảnh Chính phủ khuyến khích thanh toán không tiền mặt trên toàn quốc, triển khai lắp đặt máy POS là lựa chọn chiến lược giúp doanh nghiệp bắt kịp xu hướng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ tại POS - giải pháp thanh toán hiện đại từ VietinBank.

Với vai trò là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của nền kinh tế, VietinBank là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán POS toàn diện, giúp các đơn vị chấp nhận thẻ nâng cao hiệu quả kinh doanh, chuẩn hóa quản lý tài chính và đáp ứng xu hướng thanh toán không tiền mặt đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, đơn vị chấp nhận thẻ sẽ được cung cấp miễn phí thiết bị POS, cho phép đơn vị chấp nhận thẻ chấp nhận thanh toán nhanh chóng, an toàn thông qua:

Thẻ tín dụng quốc tế và ghi nợ quốc tế Visa/Mastercard/JCB/Amex/Diners Club/UPI

Thẻ nội địa Napas

Thanh toán không tiếp xúc Apple Pay/Google Pay/Garmin Pay/…

Giao dịch được xử lý trực tiếp trên hạ tầng công nghệ hiện đại của VietinBank, đảm bảo tốc độ, chính xác và tính bảo mật cao, hỗ trợ đa dạng ngành nghề kinh doanh từ cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, siêu thị, taxi,... với mức phí xử lý giao dịch cạnh tranh trên thị trường.

Không chỉ giúp tăng trải nghiệm thanh toán tiện lợi cho người tiêu dùng, dịch vụ này còn hỗ trợ đơn vị kinh doanh dễ dàng quản lý doanh thu, kiểm soát dòng tiền minh bạch và tiết kiệm tối đa thời gian giao dịch.

Khách hàng khi đăng ký sẽ được hỗ trợ toàn diện từ VietinBank: Miễn phí máy POS ngân hàng, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì nhanh chóng. Điều kiện đăng ký dịch vụ cũng rất đơn giản, chỉ cần giấy phép kinh doanh hợp pháp và ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ tại bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào của VietinBank trên toàn quốc.

Nhìn chung, việc chuyển đổi sang thanh toán không tiền mặt không chỉ là bước đi phù hợp xu thế mà còn là chiến lược giúp doanh nghiệp tăng tốc trong vận hành, bán hàng và quản lý tài chính. Hãy bắt đầu hành trình hiện đại hóa trải nghiệm thanh toán ngay hôm nay cùng VietinBank.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc hotline: 1900 558 868.