Đi khám viêm dạ dày, phát hiện ung thư phổi hiếm gặp

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, đơn vị này vừa tiếp nhận bệnh nhân V.N.P. (67 tuổi) đến khám trong tình trạng viêm dạ dày thực quản trào ngược. Người bệnh có tiền sử cắt polyp trực tràng loạn sản độ thấp và được theo dõi định kỳ.

Trong quá trình thăm khám, PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC nhận thấy chỉ số CEA của bệnh nhân tăng rất cao, lên tới 128 ng/mL. Đây là chỉ số có giá trị trong tiên lượng và đánh giá giai đoạn của các khối u, đặc biệt liên quan đến nguy cơ bệnh lý ác tính.

Trước kết quả xét nghiệm bất thường, bệnh nhân được chỉ định nội soi tiêu hóa chuyên sâu để tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, kết quả mô bệnh học chỉ ghi nhận polyp tăng sản và u tuyến loạn sản độ thấp, không phát hiện tổn thương ung thư đường tiêu hóa.

PGS.TS Hoàng Thị Phượng chỉ định sinh thiết khối u, phát hiện bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến nhú của phổi.

Do chưa tìm được nguyên nhân phù hợp với mức tăng rất cao của CEA, các bác sĩ quyết định mở rộng tầm soát toàn thân. Khi chụp CT phổi và lồng ngực liều thấp, hình ảnh cho thấy bệnh nhân có khối u tại thùy trên phổi trái, kèm theo hạch trung thất, gợi ý tổn thương ác tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển sang chuyên khoa Hô hấp để tiếp tục đánh giá.

Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Hoàng Thị Phượng, Chuyên khoa Hô hấp, chuyên gia cao cấp của Hệ thống Y tế MEDLATEC, người bệnh được sinh thiết tổn thương phổi dưới hướng dẫn của CT. Kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch xác định đây là ung thư biểu mô tuyến nhú của phổi. Các tế bào u dương tính với các dấu ấn TTF-1, Napsin A và CK7.

Theo các bác sĩ, ung thư biểu mô tuyến nhú là một phân nhóm hiếm của ung thư phổi không tế bào nhỏ, đặc trưng bởi cấu trúc nhú, khả năng xâm lấn và di căn cao. Tiên lượng của bệnh phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Với kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch, bệnh nhân đã được tư vấn điều trị bằng thuốc điều trị đích nhằm nâng cao hiệu quả và cải thiện tiên lượng bệnh.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi phát hiện các chỉ số ung thư tăng cao, ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng hoặc chưa phát hiện tổn thương ở cơ quan nghi ngờ ban đầu. Việc tầm soát mở rộng và phối hợp đa chuyên khoa đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm ung thư, giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh.