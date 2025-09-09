Đề xuất xây cầu Cát Lái hơn 19.000 tỷ đồng vào năm 2026

(VTC News) -

Chiều 9/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các sở ngành liên quan và Tổng công ty Xây dựng số 1 về tiến độ, phương án triển khai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng nối TP.HCM với Đồng Nai.

Phối cảnh cầu Cát Lái. (Ảnh minh họa: B.L)

Dự án cầu Cát Lái sẽ thay bến phà hiện tại. Cây cầu này nối xã Đại Phước (Đồng Nai) và phường Cát Lái (TP.HCM). Cầu Cát Lái có phần cầu chính dài 4,7 km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Trong đó, điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m. Điểm cuối kết nối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành qua tỉnh Đồng Nai.

Tổng chiều dài cầu và đường dẫn của cầu Cát Lái là hơn 11,6 km. Tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến khoảng hơn 19.000 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn dự án kiến nghị đầu tư theo hình thức đối tác công tư, kết hợp vốn ngân sách Nhà nước và vốn huy động từ nhà đầu tư.

Bến phà Cát Lái hiện tại thường xuyên kẹt xe kéo dài, nhất là các dịp lễ lớn. (Ảnh: B.L)

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo liên quan đến dự án cầu Cát Lái để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Lãnh đạo tỉnh cũng đề xuất khởi công cầu Cát Lái vào năm 2026, đưa vào khai thác năm trong 2028.

Bên cạnh đó, dự án cầu Long Hưng nối phường Long Phước (TP.HCM) và xã An Phước (Đồng Nai) dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn từ năm 2025 - 2028. Tuyến này dài khoảng 12 km, trong đó cầu Long Hưng dài hơn 2,3 km. Điểm đầu nối đường Vành đai 3 (TP.HCM) tại nút giao Gò Công, điểm cuối giao Quốc lộ 51. Tuyến chính thiết kế 6 làn xe cơ giới, 2 đường song hành kết nối khu vực, tốc độ tối đa 80 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 11.000 tỷ đồng.

Với dự án cầu Long Hưng, tỉnh Đồng Nai thống nhất chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, ưu tiên phương án tối ưu để hạn chế phát sinh chi phí, đồng thời nghiên cứu phương án kết nối dự án này trực tiếp vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.